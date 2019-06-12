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تأجيل نظر تجديد حبس ابنة القرضاوى وحسام خلف المتهمين بتمويل الإرهاب للثلاثاء

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:34 م
تأجيل نظر تجديد حبس ابنة القرضاوى وحسام خلف المتهمين بتمويل الإرهاب للثلاثاء محكمة - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر أمر تجديد حبس علا القرضاوي ابنة يوسف القرضاوى، وحسام خلف، القيادي بحزب الوسط على ذمة التحقيقات في القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، واتهامهما بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، لجلسة الثلاثاء المقبل 18 يونيو الجارى. 
 
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا، للمتهمين في القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والدعوة للتظاهر بدون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل الجماعة الإرهابية ومجموعة أخرى من الاتهامات.
 
وكانت الأجهزة الأمنية ورد لها بلاغ يفيد انضمام المتهمين لجماعة أسست على خلاف القانون، وبتقنين الإجراءات ألقى القبض عليهما وعرضهما علي النيابة للتحقيق في الواقعة.
 
 
 

تمويل الارهاب

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محاكمة ابنة القرضاوى

محكمة جنايات القاهرة

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