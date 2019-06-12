تأجيل إعادة محاكمة 3 عاطلين بتهمة خطف طفلة واغتصابها بالمقطم لـ9 سبتمبر

كتب ـ كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل إعادة محاكمة 3 عاطلين، لاتهامهم بخطف طفلة واغتصابها داخل شقة أحدهم بالمقطم لجلسة 9 سبتمبر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين، فتقدم محاميهم بطلب لإعادة محاكمتهم.

وأحالت النيابة المتهمين "أحمد.ى" و"مجدى. ج" و"يوسف. ت" إلى محكمة الجنايات، بتهم خطف طفلة بالإكراه، واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة ترصدوا للمجنى عليها "آية. ا" 16 سنة (بائعة مناديل) واختطفوها داخل "توك توك" إلى شقة أحدهم بمساكن الزلزال بالمقطم، وجردها الأول من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا عدة مرات بعد تهديدها بالقتل باستخدام "موس" ثم تناوب الآخرون اغتصابها.

وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليها تمكنت من مغافلة المتهمين، وهربت إلى الشارع مستغيثة بالأهالى الذين أبلغوا الشرطة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.