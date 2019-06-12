سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:40 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تأجيل إعادة محاكمة 3 عاطلين بتهمة خطف طفلة واغتصابها بالمقطم لـ9 سبتمبر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:31 م
تأجيل إعادة محاكمة 3 عاطلين بتهمة خطف طفلة واغتصابها بالمقطم لـ9 سبتمبر اغتصاب ــ أرشيفية
كتب ـ كريم صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بعابدين، تأجيل إعادة محاكمة 3 عاطلين، لاتهامهم بخطف طفلة واغتصابها داخل شقة أحدهم بالمقطم لجلسة 9 سبتمبر.

كانت محكمة جنايات القاهرة، قضت غيابيا بالسجن المشدد 15 سنة للمتهمين، فتقدم محاميهم بطلب لإعادة محاكمتهم.

وأحالت النيابة المتهمين "أحمد.ى" و"مجدى. ج" و"يوسف. ت" إلى محكمة الجنايات، بتهم خطف طفلة بالإكراه، واغتصابها تحت تهديد السلاح.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة ترصدوا للمجنى عليها "آية. ا" 16 سنة (بائعة مناديل) واختطفوها داخل "توك توك" إلى شقة أحدهم بمساكن الزلزال بالمقطم، وجردها الأول من ملابسها واعتدى عليها جنسيًا عدة مرات بعد تهديدها بالقتل باستخدام "موس" ثم تناوب الآخرون اغتصابها.

وأوضحت التحقيقات أن المجنى عليها تمكنت من مغافلة المتهمين، وهربت إلى الشارع مستغيثة بالأهالى الذين أبلغوا الشرطة، وتم القبض على المتهمين وإحالتهم للمحاكمة.

 


عقوبة الاغتصاب

المقطم

اغتصاب فتاة فى المقطم

جريمة الاغتصاب

جنايات القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

بينوكيو جائزة الإخوان للهبادين والهرايين فى كاريكاتير اليوم السابع

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

اعتراضا على اسم محمد.. مشجعو نادى إسرائيلى يصرون على تغيير لقب لاعب نيجيرى

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

طائرات هليكوبتر لغسل أبراج الكهرباء بـ 36 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

السجن المؤبد لـ 32 متهما بقضية محاولة اغتيال الرئيس السيسى

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

مجلة إيطالية تروج لزيارة سيناء وتبرز اكتشاف قلعة عسكرية أثرية بها

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

شاهد.. أول ظهور لمحمد صلاح فى معسكر المنتخب ببرج العرب

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

حفلة إعلامية بعد فوز منتخب المانيا الساحق فى تصفيات اليورو.. صور

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

محمد صلاح ينضم لمنتخب مصر.. ويشارك فى المران المسائى

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

الرئيس السيسي: الفساد أحد أبرز العقبات الحقيقية لتحقيق التنمية المستدامة

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

شاهد فى دقيقة.. تعرف على لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد الجديد

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

فيس بوك هيدفعلك فلوس علشان يراقبك.. هل توافق؟

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة