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بنص القانون.. كيف تستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين؟

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:11 ص
بنص القانون.. كيف تستخدم المحكمة الرأفة مع المتهمين؟ محكمة-أرشيفية
كتب ـ إيهاب المهندس

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يستخدم القضاة فى بعض القضايا الرأفة اتجاه بعض المتهمين، فربما يكون المتهم طالبا ويخشى على مستقبله فى جريمة ارتكبها، فتستخدم المحكمة حقها القانونى المخول بالمادة 17 من قانون العقوبات فى تخفيف العقوبة.
 
 
 
وجاء بنص المادة 17 من قانون العقوبات :" أنه يجوز فى مواد الجنايات إذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة بتبديل العقوبة".
 
 
وأضافت المادة أنه تستخدم الرأفة فى تبديل العقوبة على الوجه الآتي..
 
 
 
1 ـ عقوبة الإعدام بالسجن المؤبد أو المشدد .
 
2 ـ عقوبة السجن المؤبد بعقوبة السجن المشدد أو السجن .
 
3 ـ عقوبة السجن المشدد بالسجن أو الحبس الذى لا تجوز أن تنقص عن 6 أشهر.
 
4 ـ عقوبة السجن بالحبس التى لا يجوز أن تنقص عن 3 أشهر.
 

الرأفة فى العقوبة

رأفة المحكمة

قانون العقوبات

محكمة

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