باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى الثانية عشرة..

إعداد شيماء بهجت

لكى لا تبحث كثيرا وتبقى على إطلاع دائم بجميع الأحداث سواء العالمية أو العربية، ينشر "اليوم السابع" ملخصا لأهم الأخبار والموضوعات خلال الساعات الماضية.

شرطة السويد تعثر على جسم غريب فى بلدة شهدت انفجارا قبل أيام

قالت شرطة السويد إنها أغلقت منطقة محيطة بمركز للشرطة فى بلدة لينكوبينج الجنوبية صباح اليوم الأربعاء، بعد العثور على جسم قد يكون خطيرا.

الشرطة السويدية

ترامب معلقا على العلاقة بين شقيق كيم واستخبارات أمريكا: ما كنت سأسمح بوقوع ذلك

فى لفتة تصالحية جديدة تجاه بيونج يانج، صرح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بأنه كان سيمنع استخدام أخ الزعيم الكورى الشمالى كيم جونج أون كعميل للاستخبارات الأمريكية.

ترامب

شرطة هونج كونج تطلق رذاذ الفلفل على المحتجين وسط مناوشات

أطلقت شرطة هونج كونج رذاذ الفلفل على محتجين قرب مبان حكومية اليوم الأربعاء وسط تصاعد للتوتر بسبب مشروع قانون يسمح بإرسال المتهمين إلى بر الصين الرئيسى لمحاكمتهم.

مظاهرات هونج كونج

ماكرون يعلن دعمه لميركل إذا نافست على رئاسة المفوضية الأوروبية

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أمس الثلاثاء إنه سيدعم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إذا كانت تسعى لخلافة جان كلود يونكر فى رئاسة المفوضية الأوروبية.

ماكرون وميركل

صور.. توكاييف يؤدى اليمين الدستورية رئيسا لكازاخستان

أدى الرئيس الكازاخى، قاسم جوومارت توكاييف، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس للبلاد، بعد نجاحه فى الانتخابات الرئاسية التى عقدت فى وقت سابق من هذا الأسبوع.

توكاييف

منظمة الصحة العالمية: الأمراض العقلية تؤثر على خُمس من يعيشون بمناطق الحرب

قالت منظمة الصحة العالمية، إن واحدا من كل خمسة أشخاص فى مناطق الحرب يعانون من الاكتئاب أو القلق أو اضطرابات ما بعد الصدمة أو الاضطراب.

منظمة الصحة العالمية

"الطيران الأمريكية": قائد الهليكوبتر المنكوبة غير مؤهل للتحليق بأجواء صعبة

قالت إدارة الطيران الاتحادية الأمريكية، إن قائد الطائرة الهليكوبتر الذى هبط بها اضطراريا على سطح ناطحة سحاب فى مانهاتن بمدينة نيويورك فى أجواء مطيرة وضبابية.

حادث مانهاتن

طائرة هندية تهبط اضطراريا فى مطار جايبور الدولى عقب انفجار إطارها

هبطت طائرة تابعة لشركة "سبايس جيت" الهندية للطيران اضطراريا اليوم الأربعاء، فى مطار جايبور الدولى بمدينة "جايبور" فى ولاية "راجستان" الهندية، وذلك عقب انفجار أحد إطاراتها.

طيران الهند

صور.. مهاجرون من هندوراس وجواتيمالا يعبرون النهر لدخول أمريكا بطريقة غير شرعية

رصد مهاجرون من هندوراس وجواتيمالا، يعبرون نهر ريو برافو، للدخول بطريقة غير شرعية إلى الولايات المتحدة، وذلك بهدف تسليم أنفسهم لطلب اللجوء.

هجرة غير شرعية لأمريكا

برلمان هونج كونج يؤجل جلسة النظر فى قانون تسليم المطلوبين

أجلت الهيئة التشريعية فى هونج كونج، اليوم الأربعاء، اجتماعا للنظر فى مشروع قانون مقترح يسمح بتبادل المطلوبين مع الصين على خلفية احتجاج الآلاف أمام مقر البرلمان.

مظاهرات هونج كونج

البنتاجون: بدء تعطيل تدريب الطيارين الأتراك على التحليق بطائرات "إف 35"

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مايك أندروز، بدء تعطيل برنامج تدريب الطيارين الأتراك على كيفية التحليق بطائرات "إف 35" الحربية الأمريكية.

اف 35

النيابة العامة فى باريس تطلب التخلى عن اتهام "لافارج" بتمويل داعش

طلبت النيابة العامة بباريس التخلى عن اتهام شركة الإسمنت الفرنسية لافارج بتهمة "التواطؤ فى جرائم ضد الإنسانية"، وذلك لاتهامها بتمويل مجموعات إرهابية.

لافارج ـ تنظيم داعش

رئيس وزراء مالى: 24 طفلا بين ضحايا مذبحة عرقية راح ضحيتها 100 شخص

قال رئيس وزراء مالى أثناء تفقد موقع شهد مذبحة عرقية هذا الأسبوع، إنه كان هناك 24 طفلا على الأقل من بين نحو 100 شخص .

القوات فى مالى

اليوم.. شقيقة كيم جونج أون تزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين

قالت وزارة الوحدة فى كوريا الجنوبية، إن شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون ستزور المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين اليوم الأربعاء .

زعيم كوريا الشمالية

إيمانويل ماكرون: أنوى إجراء مباحثات مفصلة مع الرئيس الروسى

أعلن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، نيته إجراء مباحثات مفصلة ومجدية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين فى الأسابيع المقبلة، ستعطى زخما جديدا للحوار الاستراتيجى مع موسكو.

ماكرون وبوتين

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

هنأت ملكة الأردن رانيا العبد الله، زوجها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى بن الحسين، بمناسبة عيد زواجهما التى تحل ذكراه فى 10 يونيو، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام".

الملكة رانيا والملك عبد الله

الكونجرس يصوت على منع بيع طائرات هجومية لقطر ..غدا

تصوت لجنة العلاقات الخارجية بالكونجرس الأمريكى، غدًا الخميس، على قرار يمنع بيع طائرات هجومية وأسلحة أخرى بقيمة 3 مليارات دولار لإمارة قطر.

تميم بن حمد والكونجرس

الاستخبارات العراقية: القبض على مسئول الدعم اللوجستى لداعش فى ديالى

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، القبض على مسؤول الدعم اللوجستى لتنظيم داعش فى محافظة ديالى.

الشرطة العراقية

"الفاو" تتوقع زيادة أعداد الجراد الصحراوى فى السعودية

أصدر مكتب خدمة معلومات الجراد الصحراوى فى منظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة "الفاو"، نشرة مكافحة الجراد الصحراوى رقم 488 لشهر مايو الماضى.

الجراد

إنقاذ 4 أشخاص عالقين بالمنطقة الطينية فى بحر غرناطة بالكويت

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية الكويتية، أن الطيران العمودي - إدارة جناح الشرطة التابع لقطاع العمليات، استطاع إنقاذ 4 أشخاص كانوا عالقين في بحر غرناطة بالمنطقة الطينية.

جانب من عملية الإنقاذ

تحالف دعم الشرعية باليمن: إصابة 26 شخصا فى هجوم على مطار أبها

صرح المتحدث الرسمى باسم قوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى أنه صباح اليوم الأربعاء سقط مقذوف بصالة القدوم بمطار أبها الدولى.

التحالف العربى

شاهد.. الملك سلمان يسأل ولى عهد السعودية بأى سن اشتغلت.. وكيف رد الأخير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، حديثا للعاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عن العمل وأهميته وكيف أن بعض الأشخاص بدأوا من الصفر.

الملك سلمان