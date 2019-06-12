سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:23 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

"الوطنى للإعلام": قنوات إماراتية توقف بث "شيخ الحارة" لمخالفته المعايير الإعلامية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:00 ص
"الوطنى للإعلام": قنوات إماراتية توقف بث "شيخ الحارة" لمخالفته المعايير الإعلامية طارق نور ـ مكرم محمد أحمد
(أ ش أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطنى للإعلام بدولة الإمارات، أن قناتين إماراتيتين أوقفتا بث برنامج "شيخ الحارة" خلال شهر رمضان الماضى لمخالفته للمعايير المعمول بها فى القوانين والأنظمة.

وأوضح الجابر، فى خطاب للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم لإعلام، أنه بخصوص ما ورد فى خطاب الأعلى للإعلام للمجلس الوطني للإعلام بالإمارات حول بث قناتي "الظفرة" و"حواس" برنامج "شيخ الحارة"، فقد قام المجلس الوطنى بالتواصل مع القناتين اللتين أفادتا بأنهما قامتا بحذف كل المحتوى الذي يتعارض مع المعايير الإعلامية، كما توقفتا عن بث البرنامج قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

 

وأعرب الجابر عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات، مؤكدا حرصه على توطيد هذه العلاقات وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين فى ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين.


وكان الأعلى للإعلام قد قرر فى 26 مايو الماضى منع بث برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر لما ارتكبه من مخالفات تمثل خروجا على القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضا فى الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور فى مشاهدة إعلام هادف، ومخالفة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأكواد الإعلامية.

 


شيخ الحاره

برنامج شيخ الحاره

المجلس الوطنى للاعلام

سلطان احمد الجابر

مكرم محمد احمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لماذا يتحدى طارق نور قرارات الأعلى للإعلام؟.. القانون يؤكد أن المجلس صاحب الحق فى اتخاذ أية قرارات تضبط منظومة الإعلام.. ورئيس "القاهرة والناس" يصر على بيع "شيخ الحارة" رغم مخالفته للقواعد المهنية

الأحد، 02 يونيو 2019 08:39 م

حصار قانونى وبرلمانى ضد مساعى طارق نور لبيع برنامج شيخ الحارة لقناة إماراتية.. "الأعلى للإعلام" يلوح بسحب تراخيص "القاهرة والناس" حال الإقدام على الخطوة.. وحملة برلمانية لمقاطعة القناة لالتفافها على قرار المجلس

الأحد، 02 يونيو 2019 06:30 م

البرلمان ينتفض ضد محاولات طارق نور الالتفاف على قرارات "الأعلى للإعلام".. وكيل لجنة الإعلام تطالب بمقاطعة "القاهرة والناس" حال بيع برنامج "شيخ الحارة" لقناة إماراتية.. ونواب يطالبون بالالتزام بقرارات المجلس

الأحد، 02 يونيو 2019 12:00 ص

طوارئ بـ"الأعلى للإعلام" للوقوف ضد متاجرة طارق نور بسمعة مصر.. لجنة الشكاوى تبحث غدًا مع المستشار القانونى للمجلس محاولة ببيع "شيخ الحارة" لقناة إماراتية.. ومصدر بالمجلس يؤكد: سحب الترخيص ينتظر القناة

السبت، 01 يونيو 2019 11:34 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

السيسى يحضر اليوم افتتاح المنتدى الأفريقى الأول لمكافحة الفساد بشرم الشيخ

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

كل ما تريد معرفته عن هدم مدابغ سور مجرى العيون ونقلها الروبيكى

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

لطلاب الثانوية.. اوعى تصدق صفحات الغش مستحيل يحدث تسريب للأسئلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة