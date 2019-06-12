"الوطنى للإعلام": قنوات إماراتية توقف بث "شيخ الحارة" لمخالفته المعايير الإعلامية

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أكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة رئيس المجلس الوطنى للإعلام بدولة الإمارات، أن قناتين إماراتيتين أوقفتا بث برنامج "شيخ الحارة" خلال شهر رمضان الماضى لمخالفته للمعايير المعمول بها فى القوانين والأنظمة.

وأوضح الجابر، فى خطاب للكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم لإعلام، أنه بخصوص ما ورد فى خطاب الأعلى للإعلام للمجلس الوطني للإعلام بالإمارات حول بث قناتي "الظفرة" و"حواس" برنامج "شيخ الحارة"، فقد قام المجلس الوطنى بالتواصل مع القناتين اللتين أفادتا بأنهما قامتا بحذف كل المحتوى الذي يتعارض مع المعايير الإعلامية، كما توقفتا عن بث البرنامج قبل انتهاء شهر رمضان المبارك.

وأعرب الجابر عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة التى تربط بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات، مؤكدا حرصه على توطيد هذه العلاقات وترسيخها لما فيه خدمة الشعبين الشقيقين فى ظل القيادتين الحكيمتين للبلدين.



وكان الأعلى للإعلام قد قرر فى 26 مايو الماضى منع بث برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر لما ارتكبه من مخالفات تمثل خروجا على القيم والأخلاق بشكل يحمل تمييزا وخوضا فى الأعراض واستخدام ألفاظ وعبارات مسيئة تتنافى مع حق الجمهور فى مشاهدة إعلام هادف، ومخالفة ميثاق الشرف المهنى والمعايير والأكواد الإعلامية.