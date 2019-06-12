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الكهرباء الكويتية تسجل أعلى معدل للأحمال في تاريخ البلاد

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:00 ص
الكهرباء الكويتية تسجل أعلى معدل للأحمال في تاريخ البلاد شبكة كهرباء
أ ش أ

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أعلنت وزارة الكهرباء والماء الكويتية، أنها سجلت اليوم الثلاثاء، أعلى معدل للأحمال الكهربائية في تاريخ الكويت، ببلوغه 14 ألفا و360 ميجاوات، نظرًا إلى الارتفاع الكبير في درجات الحرارة.

 

وقال وكيل وزارة الكهرباء والماء الكويتية المهندس محمد بوشهري - في تصريح صحفي- إن معدل الحمل الكهربائي خلال اليوم، جاء بزيادة قدرها 5ر3%، مقارنة بالعام الماضي، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة، واحتياج المستهلكين لاستخدام أجهزة التكييف في المنازل وجميع مرافق الدولة.

 

وشدد بوشهري، على أن هذه الزيادة القياسية في معدل استهلاك الكهرباء لا تشكل خطرا؛ حيث أن الشبكة الكهربائية في الكويت مستقلة، موضحًا أن قدرة الكويت على إنتاج الطاقة المركبة في جميع المحطات تصل إلى 18 ألف ميجاوات.

 

ونوه بوشهري إلى أن الكويت تمتلك فائض كهربائي، وأن إنتاج الكهرباء يغطي الاستهلاك، داعيًا في الوقت نفسه جميع المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك من خلال استغلال قدر الاحتياج الحقيقي.

 

يذكر أن الكويت تتعرض منذ بداية الأسبوع الجاري إلى موجة شديدة الحرارة؛ حيث سجلت درجات درجات الحرارة نحو 51 درجة مئوية.

 


الكويت

كهرباء

حرارة

ترشيد الاستهلاك

احمال ك

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