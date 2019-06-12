القنصل العام فى سيدنى يشارك فى الحفل السنوى لجمعية أبناء الصعيد

سيدنى (أ ش أ)

شارك قنصل عام جمهورية مصر العربية فى سيدنى ياسر عابد فى الحفل السنوى الذى أقامته جمعية أبناء الصعيد، والتي يترأس مجلس إدارتها اللواء جاد الله جاد الله.

وحضر الحفل عدد كبير من أبناء الجالية المصرية فى سيدنى، والذين تعود أصول غالبيتهم إلى محافظات الصعيد المصرى.



وقام القنصل العام ورئيس الجمعية بتوزيع عدد من شهادات التكريم للطلبة المصريين المتفوقين من أوائل الثانوية العامة في ولاية نيو ساوث ويلز من أبناء الجيلين الثاني والثالث من المهاجرين، وكذلك توزيع شهادات تكريم لعدد من الأمهات المصريات المثاليات واللآئى حرصن على تنشئة أبنائهن تنشئة وطنية مصرية، وكانت لهن إسهامات متعددة على صعيد مساعدة الأسر الوافدة حديثا للتأقلم مع طبيعة الحياة داخل المجتمع الأسترالى.



وصرح عابد، اليوم الأربعاء، بأن القنصلية حريصة على المشاركة فى الفعاليات المماثلة للجمعيات الخاصة بالجاليات المصرية بالخارج، مشيرا إلى أن جمعية أبناء الصعيد تعد نموذجا مشرفا للجمعيات المصرية فى الخارج، وأن حرص القنصلية العامة على تكريم المتميزين من أبناء الجالية إنما هو لدعم التواصل مع المصريين المقيمين فى دائرة اختصاصها.



وأكد أن مصر تسير بخطى ثابتة فى مسيرة التنمية والتقدم. منوها بالإنجازات المصرية الأخيرة الممثلة فى أنفاق قناة السويس وكوبرى تحيا مصر بروض الفرج، مشيدا بدعم جمعية أبناء الصعيد للوطن وسابق تقديمها لمقاعد متحركة للمعاقين لكل من مشيخة الأزهر الشريف والكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فضلا عن قيامها حالياً ببناء عيادة شاملة فى دير البرشا بالمنيا.



وفى نهاية الحفل، قدم عابد الشكر لرئيس الجمعية، مثمنا دوره الوطنى فى إنشاء الجمعية فى سيدنى، ودعم الجمعية المستمر للفعاليات الترويجية وأنشطة القنصلية العامة فى سيدنى، متمنيا له ولأعضاء الجمعية دوام التوفيق والنجاح.