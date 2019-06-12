القبض على طالب لإصابته عاملا بطلق نارى فى بنها

القليوبية - نيفين طه

تمكن رجال مباحث القليوبية، من القبض على طالب لإصابته عاملا بطلق نارى بدائرة قسم أول بنها، وتم التحفظ على السلاح النارى والمتهم وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مستشفى بنها الجامعى باستقبالها المدعو "محمد.م" 56 سنة، عامل مقيم دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والصدر .

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ماجد.م" 26 سنة، طالب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وتم التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن تلك ذالك المحضر رقم 4258 جنح قسم شرطة أول بنها لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.