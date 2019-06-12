سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:08 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

القبض على طالب لإصابته عاملا بطلق نارى فى بنها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 10:01 ص
القبض على طالب لإصابته عاملا بطلق نارى فى بنها القبض على متهم - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكن رجال مباحث القليوبية، من القبض على طالب لإصابته عاملا بطلق نارى بدائرة قسم أول بنها، وتم التحفظ على السلاح النارى والمتهم وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مستشفى بنها الجامعى باستقبالها المدعو "محمد.م" 56 سنة، عامل مقيم دائرة القسم، مصاب برش خرطوش بالذراع الأيمن والصدر .

تم إخطار اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو "ماجد.م" 26 سنة، طالب، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط السلاح النارى المستخدم فى الواقعة عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع وطلقة من ذات العيار، وتم التحفظ عليه.

كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، وتحرر عن تلك ذالك المحضر رقم 4258 جنح قسم شرطة أول بنها لسنة 2019م وتولت النيابة التحقيق.


القبض على طالب

طالب يصيب عامل بطلق نارى

قسم اول بنها

مدير امن بنها

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ضبط عاطل أثناء محاولته تهريب مواد مخدرة داخل زجاجة شامبو لمسجون ببنها

الأربعاء، 12 يونيو 2019 12:11 ص

طالب يطعن صديقه بمطواة لعلاقته بعشيقته فى القليوبية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 09:59 م

مصرع وإصابة شقيقان بحادث تصادم بشبين القناطر

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:06 م

القبض على 27 عاطلا لاتهامهم بالإتجار فى المخدرات بالقليوبية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:25 م

ضبط ربة منزل أثناء محاولتها تهريب أقراص مخدرة لزوجها بسجن قها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:44 م

إصابة شخصين بطلقات نارية فى حفل زفاف بمدينة بنها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:21 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

الصياد محمد صلاح يتصدر أغلفة الصحف الإنجليزية.. صور

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

2 مليون و148 ألف جنيه إيرادات فيلم كازابلانكا أمس

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

آخر حيل الغش..الطالب المسئول عن تسريب امتحان اللغة الانجليزية يخفى باركود البوكليت

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

فيديو معلوماتى.. "سوبر فودز" دليلك للوقاية من الزهايمر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

عشان يفضل قوى وصحى.. وصفات طبيعية لعلاج تقصف الشعر

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

إيتو يتصدر والرابع والخامس مصريان.. قائمة هدافى أمم أفريقيا فى 60 عاما

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

620 ألف طالب بالثانوية العامة يبدأون امتحان اللغة الأجنبية الأولى

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

ننشر أسماء الطلبة المقبولين بالمدارس المصرية اليابانية للعام الدراسى المقبل

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

المغرب تستعد لأمم أفريقيا بمواجهة جامبيا اليوم

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

"محظوظة بقربك".. شاهد كيف احتفلت الملكة رانيا بعيد زواجها من ملك الأردن

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

مغامران يرصدان ظاهرة نادرة تسمى "هالة الشمس".. اعرف الحكاية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة