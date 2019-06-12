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"العامة للجملة": صرف 50% من مقررات يونيه حتى الآن بالوجه البحرى

الأربعاء، 12 يونيو 2019 01:57 ص
"العامة للجملة": صرف 50% من مقررات يونيه حتى الآن بالوجه البحرى مقررات تموينية
كتب مدحت وهبة

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أعلنت الشركة  العامة لتجارة الجملة، برئاسة اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة  إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام  صرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات عن شهر يونيه الجارى، وأنه تم صرف ما يقرب من 50% من مقررات الشهر الجارى فى محافظات الوجه البحرى حتى الآن، بجانب صرف الشركة المصرية للجملة السلع المدعمة بمحافظات الوجه القبلى.

وكان المهندس عادل عبد العزيز العضو المنتدب للشئون التجارية للشركة العامة لتجارة الجملة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"،  قد أكد أن منافذ فروع الشركة تواصل طرح السلع الغذائية وكذلك منتجات اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة، كما تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة اللواء أحمد حسانين بتوفير السلع للشركات التابعة ويتم طرحها بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

 


التموين

العامة للجملة

مقررات شهر يونيه

الوجه البحرى

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