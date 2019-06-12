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الصين تدعو المجتمع الدولى للقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات المسلحة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 07:40 ص
الصين تدعو المجتمع الدولى للقضاء على الأسباب الجذرية للصراعات المسلحة المبعوث الصينى للأمم المتحدة ما تشاو شيوى - أرشيفية
أ ش أ

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دعا مبعوث الصين الدائم لدى الأمم المتحدة ما تشاو شيوى، المجتمع الدولى إلى القضاء على الأسباب الجذرية للنزاع المسلح من أجل معالجة قضية المفقودين فى الصراعات المسلحة بشكل كامل.

وقال شيوى – فى كلمة أمام اجتماع مجلس الأمن بشأن حماية المدنيين والمفقودين فى الصراعات المسلحة، ونقلتها وسائل إعلام صينية، اليوم الأربعاء - "إنه يتعين على مجلس الأمن الوفاء بجدية بمسؤوليته الأساسية إزاء صيانة السلام والأمن الدوليين من خلال الدعم القوى لحل الخلافات من خلال الحوار والتشاور والمفاوضات السياسية لمنع النزاعات وحلها سلميا وتقليل النزاعات المسلحة."

وأضاف شيوى، أنه منذ عقود، وضعت اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية قواعد واضحة فيما يتعلق بمسألة المفقودين فى الصراعات المسلحة، وأنه "لسوء الحظ، لم تحظ هذه القضية، منذ فترة طويلة، بالاهتمام الكافى ولم تعالج بشكل فعال."

يشار إلى أن الكويت تتولى رئاسة مجلس الأمن لشهر يونيو، وتؤكد أنها تسعى إلى إصدار قرار أممى للعثور على المفقودين وحماية المدنيين فى الصراعات المسلحة.

 


مجلس الامن الدولى

الامم المتحدة

الخارجية الصينية

الصراعات المسلحة

الحرب على الارهاب

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