الشيخ عبد المجيد عبد الواحد مدير إدارة بأوقاف البحيرة

اعتمدت وزارة الأوقاف، تكليف الشيخ عبد المجيد محمد عبد الواحد، مدير إدارة بإحدى إدارات مديرية أوقاف البحيرة .

وقالت وزارة الاوقاف، إن ذلك يأتى فى إطار الحرص الدائم والمستمر من وزارة الأوقاف على ضخ دماء شبابية جديدة من أبناء الوزارة، أصحاب الكفاءات المتميزة، والدفع بهم إلى مجال العمل الإدارى والقيادى، وبعد المقابلة الشخصية.

كما اعتمدت وزارة الأوقاف، الأربعاء، تجديد تعيين عبد الآخر يوسف إسماعيل مديرًا عامًا للإدارة العامة للعلاقات العامة، واعتمدت تكليف الدكتور محمد عبد ربه عبد السلام بالقيام بتسيير أعمال وظيفة مدير عام للإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية.