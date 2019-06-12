السجن 10 سنوات لربة منزل فقعت عين جارتها بسبب الأطفال بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، ربة منزل مقيمة بكفر الزقازيق البحرى بمدينة الزقازيق، بالسجن 10 سنوات، لتسببها فى حدوث عاهة مستديمة لجارتها بسبب لعب الأطفال.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى بيومي، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله، وأشرف عبيد، وتامر عبد العظيم، وسامى سمير

تعود أحداث القضية رقم 17619 جنايات قسم ثانى الزقازيق، ليوم 10 أكتوبر، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "أمال ص ج ب" 32 سنة ربة منزل، مقيمة دائرة قسم ثانى الزقازيق، بإصابتها فى عينها والتسبب لها فى حدوث عاهة مستديمة.

وأفادت تحريات النقيب إسلام عمارة، معاون مبتحث قسم ثانى الزقازيق، برئاسة العقيد محمد الشعراوي، وكيل إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، أنه على أثر خلافات بين المجنى عليها والأخيرة بسبب الأطفال، قامت الأخيرة بإحداث إصابتها بالعين اليمنى وتسببت لها فى حدوث عاهة مستديمة، وبالعرض على نيابة قسم ثانى الزقازيق، قررت ، قررت إحالة المتهمة لمحكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم..