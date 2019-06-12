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الدوحة تمول الإرهاب.. رجل أعمال قطرى يدفع 250 مليون دولار للمتطرفين بالصومال

الأربعاء، 12 يونيو 2019 04:00 ص
الدوحة تمول الإرهاب.. رجل أعمال قطرى يدفع 250 مليون دولار للمتطرفين بالصومال تميم بن حمد أمير قطر
كتب أمين صالح

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قال الدكتور طه على الباحث السياسى، إن قطر تعد نموذجًا للدولة الصغيرة جدًا التى تفتقر لمقومات القوة باستثناء الأموال التى تتراكم لديها بحكم ضآلة عدد سكانها، لافتًا إلى أنه فى ظل الثروات المتاحة إليها وغياب أية شكل للمحاسبة الشعبية على اتجاهات إنفاق تلك الأموال، فإن هذا الأمر يجعل النظام الحاكم هو المتحكم الوحيد فى ثروات بلاده.
 

أضاف "على"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه بجانب الذراع الإعلامية للنظام القطرى، فقد تم الاعتماد بشكل أساسى على الأموال القطرية لصالح القيام بدور يتجاوز حجم قطر سواء على المستوى الإقليمى أو العالمى، ولخدمة هدف "بقاء النظام" تمكن القطريون بمساعدة أطراف إقليمية ودولية من نسج علاقات مع كافة التنظيمات المتطرفة حول العالم.
 

ولفت الباحث السياسى إلى وجود علاقات قطرية مع حركة شباب المجاهدين الصومالية من خلال رجل الأعمال القطرى "عبد الرحمن النعيمى" الذى لعب دور الوساطة بين الطرفين، والذى توسط فى توصيل مبلغ 250 مليون دولار للحركة الصومالية المتشددة، وكذلك إنفاق ملايين الدولارات على جماعة الإخوان وفلولهم الهاربين من جرائم ارتكبوها فى مصر بعد ثورة 30 يونيو 2013، فضلاً عن البذخ فى الانفاق على الشباب العربى المتدرب بين صفوف تنظيم داعش، والذى كشفت عنه العديد من التقارير أخيرًا.


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