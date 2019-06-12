التحقيق فى سرقة 812 ألف جنيه من شركة فى مصر الجديدة

كتب عبد الله محمود

تباشر نيابة مصر الجديدة الجزئية، تحت إشراف المستشار أحمد عز الدين المحامى العام، التحقيق فى سرقة 812 ألف جنيه من شركة يمتلكها خليجى بمصر الجديدة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

والبداية عقب تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بلاغا من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" مالك شركة لتجارة الأقمشة - كائنة بدائرة القسم باكتشافه وجود بعثرة لمحتويات غرف الشركة ملكه، وكسر الخزينة الحديدية، وسرقة مبلغ مالى قدره 812 ألف جنيه من داخلها..

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون - سبق اتهامه فى عدد 3 قضايا آخرهم "سرقة متجر"، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بإسلوب "التسلق وكسر النافذة"، وبإرشاده تم ضبط مبلغ مالى 70 ألف جنيه بمسكنه من متحصلات الواقعة، وأقر بأنه قام بإخفاء باقى المبلغ المستولى عليه داخل "منور" العقار سكنه إلا أنه أكتشف سرقته.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء سرقة باقى المبلغ المستولى عليه (عاطلين – مقيمان بدائرة قسم شرطة الزيتون) باستهدافهما أمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وتم بإرشاده ضبط مبلغ مالى 177 ألف جنيه بمسكنه، ليصل إجمالى المبالغ المضبوطة 247 ألف جنيه من متحصلات الواقعة، وأقر بأن باقى المبلغ المستولى عليه بحوزة المتهم الهارب.

وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.