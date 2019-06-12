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"البيطريين" تعقد ورشة عمل لمناقشة المتطلبات الفنية لترخيص المعامل

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:30 م
"البيطريين" تعقد ورشة عمل لمناقشة المتطلبات الفنية لترخيص المعامل نقابة البيطريين
كتبت آية دعبس

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عقدت لجنة التحاليل الطبية بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، برئاسة الدكتورة نبيلة البطراوى، مقررة اللجنة بالنقابة، ورشة عمل لمناقشة المواصفات المصرية الخاصة بالمتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء وترخيص معامل التحاليل التى قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بإعداده، بالمركز العلمى بمبنى اتحاد نقابات المهن الطبية بالأزبكية.
 
وقالت الدكتورة نبيلة البطراوى، إنه تم التوافق على عمل بعض التعديلات فى مشروع القانون، التى تخدم صالح مهنة التحاليل والعاملين بها والحفاظ على حقوقهم ومكتسباتهم. 
 
جاء ذلك بناءً على الخطاب المقدم من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة إلى نقابة البيطريين، الذى يوضح إعداد الهيئة لمشروع «المواصفات المصرية الخاصة بالمتطلبات الإدارية والفنية لإنشاء وترخيص معامل التحاليل».
 
وترى الهيئة بأن يتم النظر إلى المشروع والتنبيه باتخاذ اللازم نحو دراسته وموافاة الهيئة بأى ملاحظات عليه فى موعد أقصاه شهرين من تاريخ الخطاب.
 

نقابة البيطريين

التحاليل الطبية

معامل التحاليل الطبية

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