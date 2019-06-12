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الإثنين.. الأوقاف تعقد لقاء للحاصلين على الماجستير فى الإدارات المختلفة

الأربعاء، 12 يونيو 2019 11:52 ص
الإثنين.. الأوقاف تعقد لقاء للحاصلين على الماجستير فى الإدارات المختلفة وزاره الاوقاف
كتب – إسماعيل رفعت

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تعقد وزارة الأوقاف، لقاء لجميع الحاصلين على درجة الماجستير من جميع رؤساء الأقسام على مستوى المديريات والإدارات، بشرط أن تكون الشهادة من إحدى الجامعات المصرية الحكومية أو أن تكون قد تمت معادلتها من المجلس الأعلى للجامعات.
 
ونبهت الوزارة، على من ينطبق عليه ذلك الحضور إلى ديوان عام وزاوة الأوقاف صباح الإثنين المقبل الساعة التاسعة والنصف صباحا، حيث ستتواصل لاحقا اللقاءات لتشمل سائر حملة الماجستير والدكتوراه وسائر القيادات الوسطى والأئمة والإداريين المتميزين على مستوى الوزارة وجميع الجهات التابعة لها.
 
كما أسفر لقاء سابق بالوزارة بمديري الإدارات ورؤساء الأقسام الحاصلين على درجة الدكتوراه يوم السبت المقبل عن تصعيد اثنين من القيادات الشابة المتميزة للعمل بديوان عام الوزارة أحدهما للعمل مديرا عاما للمراكز الثقافية، والآخر معاونا لرئيس قطاع المديريات، كما أسفر لقاءه أمس الثلاثاء ببعض المفتشين من شباب الوزارة عن تصعيد اثنين منهم للعمل مديري إدارات أحدهما بمحافظة أسوان والآخر بمحافظة كفر الشيخ.
 
يأتى ذلك فِى إطار الاهتمام باكتشاف الطاقات الشبابية المتميزة يواصل وزير الأوقاف بنفسه تباعا لقاءاته بالعاملين بقطاعات الوزارة المختلفة وجميع الجهات التابعة لها للدفع بدماء جديدة ومتميزة فى مفاصل العمل الدعوى والقيادى على مستوى ديوان عام الوزارة والمديريات والجهات التابعة لها.

 


وزاره الاوقاف

الماجستير

محافظة كفر الشيخ

المجلس الأعلى للجامعات

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