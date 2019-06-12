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الأمن العام: مصر واجهت 23 ألف شائعة خلال السنوات الماضية

الأربعاء، 12 يونيو 2019 03:04 م
الأمن العام: مصر واجهت 23 ألف شائعة خلال السنوات الماضية فعاليات الجلسة
كتب - محمود عبد الراضى

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قال العقيد دكتور محمد الزغبي بقطاع الأمن العام، يوجد العديد من الأشكال للشائعات الجنائية المتمثلة فى صفحات التحريض والدجل والشعوذة والسب والقذف والشائعات الجنسية.
 
وأضاف "الزعبي" في كلمة له بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على أمن المجتمع، أن مصر واجهت خلال السنوات الماضية 23 ألف شائعة، مضيفًا أنه تم ضبط 240 قضية خلال الأيام الماضية ما بين نصب وبيع الوهم للمواطنين عبر السوشيال ميديا.
 
وأردف: "لدينا 24 مليون طالب يجب حمايتهم من الشائعات، ويجب تخصيص مواد علمية فى المدارس والجامعات لمواجهة هذا الأمر".
 
وبدوره، قال الدكتور إيهاب يوسف أمين عام جمعية الشعب والشرطة لمصر، إن معظم مروجى الشائعات يستهدفون فئات الشباب، وهنا تكمن أهمية نقل الشباب لموقف المحايد حتى يستطيع الشاب أن يسمع ويدقق ويحلل ولا يصدق الشائعات.
 
 

شائعات

خطورة الشائعات

مواجهة الشائعات

السوشيال ميديا

الداخليه تواجه الشائعات

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