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اكتشاف أكثر من 100 حبة كبيرة متراكمة من كرات الشاى داخل أحشاء فتاة بالصين

الأربعاء، 12 يونيو 2019 09:49 م
اكتشاف أكثر من 100 حبة كبيرة متراكمة من كرات الشاى داخل أحشاء فتاة بالصين كرات الشاى
كتب محمد جمال ووكالات

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تمكن أطباء من اكتشاف سر معاناة فتاة صينية، حيث وجدوا داخل معدتها أكثر من 100 حبة من "كرات الشاي" داخل أحشاءها، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

ووفقا لصحيفة "مترو" البريطانية، لم تعد الفتاة صاخبة الـ14 عاما، قادرة على تناول الطعام وكانت تعانى من آلام فى المعدة، قبل أن يتم نقلها إلى المستشفى.

وبعد إجراء فحص بالأشعة، تبين وجود أكثر من 100 كرة صغيرة فى جميع أنحاء القولون والمعدة، والتى أدرك الأطباء أنها كريات شاى  لم يتم هضمها.

وقالت الدكتورة تشانغ لو تشن، التى عالجت الفتاة: "يجب أن تكون قد أكلت الكثير من التابيوكا لفترة طويلة من الزمن لتتسبب فى تراكمها فى بهذا الشكل فى أحشائها".

وأعطيت الفتاة وصفة طبية لبعض المسهلات للمساعدة فى التخلص من "الكريات" من جسدها ،وحذر الأطباء من أن كريات التابيوكا المصنوعة من النشا، يمكن أن يصعب على الجسم هضمها، لافتا إلى أن بعض محلات بيع الشاى قد تضيف مواد إلى التابيوكا، مما قد يؤدى إلى مشكلات فى الجهاز الهضمي.

 

 


كرات الشاى

الصين

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معدة

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