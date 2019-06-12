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أستاذ إعلام دولى: الإعلام المصرى مسئول عن تصدير صورة جيدة عن مصر

الأربعاء، 12 يونيو 2019 02:02 م
أستاذ إعلام دولى: الإعلام المصرى مسئول عن تصدير صورة جيدة عن مصر فعاليات الجلسة
كتب محمود عبد الراضي

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طالب الدكتورة نرمين خضر أستاذ الإعلام الدولي بجامعة القاهرة، بعمل مرصد شعبي لرصد الشائعات والرد عليها.
 
وأضافت أستاذ الإعلام الدولي بجامعة القاهرة ، في كلمة لها بحلقة نقاشية عن ترويج الشائعات وأثرها على المجتمع، أن دور الإعلام تحسين صورة البلاد وتصدير هذا المشهد للخارج، ومن ثم يجب أن تكون معلومات الإعلام دقيقة وموثقة، لافتة إلى أن ليس كل الاعلام الأجنبي محايد.
 
وأردفت خضر إلى أنه السبيل الأمثل لمواجهة الشائعات الاعتماد على البحث العلمي، وأهمية أن يكون من يقدم المعلومة للمواطنين متخصص فلا يعقل أن يكون لاعب كرة أو مغني مقدم برنامج.
 
وتابعت : "لابد أن يتم تقنين المعلومات المتداولة وعدم تصديقها بمجرد تداولها، فضلا عن أهمية نشر الوعي والقضاء على الأمية والاهتمام بالشباب والحوار الأسري وتوعية الابناء لعدم تركهم فريسة للشائعات".

شائعات

ترويج الشائعات

خطورة الشائعات

الشائعات

الداخلية تواجه الشائعات

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