5 نجوم فى أفريقيا انتقلوا من الملاعب إلى ميادين السياسة.. تعرف عليهم

كتب أحمد عرفة

لا تنفصل كرة القدم عن السياسة، حيث نجد كثيرا لاعبين يختارون الدخول لمعركة السياسة بعد اعتزالهم لكرة القدم، وكانت أفريقيا إحدى القارات التى لها نصيب كبير فى هذا الأمر، حيث يستعرض "اليوم السابع" أبرز اللاعبين الذى قرروا الاشتغال بالسياسة بعد اعتزالهم كرة القدم.

1- جورج وايا، نجم منتخب ليبيريا وإيه سى ميلان، الذى اعتزل اللعب دوليا وأصبح رئيسا لدولة ليبيريا.

2- طارق ذياب نجم المنتخب التونسى فى سبعينيات وثمانينيات القرن الماضى، والذى شغل بعد اعتزاله بسنوات منصب وزير الشباب والرياضة التونسى.

3- طاهر أبو زيد نجم منتخب مصر فى ثمانينيات القرن الماضى، حيث دخل مجال السياسة بعد اعتزاله وأصبح وزيرا للرياضة ثم عضوا بمجلس النواب.

4- الحاج ضيوف نجم منتخب السنغال فى الألفية الجديدة، أحد أبرز اللاعبين فى كأس العالم 2002 ونجم ليفربول السابق، بعد أن اعتزل كرة القدم اختار السياسة طريقا له، حيث أعلن فى وقت سابق دراسته الترشح لانتخابات الرئاسة السنغالية.

5- الرئيس الجزائرى أحمد بن بلة كان لاعب كرة قدم، حيث لعب لفريق أولمبيك مرسيليا فى فرنسا بين 1939 و1940، كما لعب بن بلة للمنتخب العسكرى الفرنسى حين كان ضابط صف مشارك فى الحرب العالمية الثانية.