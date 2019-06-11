سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:03 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

21 يونيو أطول نهار فى السنة وبدء الانقلاب الصيفى بنصف الكرة الشمالى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:00 ص
21 يونيو أطول نهار فى السنة وبدء الانقلاب الصيفى بنصف الكرة الشمالى معهد البحوث الفلكية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أيام قليلة تفصلنا عن موعد الانقلاب الصيفى إيذانا ببدء فصل الصيف فكليا، والذى كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية أنه يبدأ 21 يونيو بنصف الكرة الشمالى .

وطبقا للحسابات فيبدأ الانقلاب الصيفى 21 يونيو، وبعد الاعتدال الربيعى تستمر حركة الشمس الظاهرية فى الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيا ويواصل ميل أشعة الشمس فى الزيادة فيزداد طول النهار تدريجيا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس فى نصف الكرة الجنوبى حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان يوم 21 يونيو وهو موعد الانقلاب الصيفى.

وفى 21 يونيو موعد الانقلاب الصيفى يحدث الصيف فى نصف الكرة الشمالى ويحدث الشتاء فى نصف الكرة الجنوبى، ويبلغ طول النهار أقصاه فى نصف الكرة الشمالى ويكون هذا اليوم هو أطول نهار وأقصر ليل فى السنة، وطبقا للحسابات الفلكية فيبدأ فصل الصيف الجمعة 21 يونيو وطوله 93 يوما و15 ساعة و56 دقيقة هذا العام إلى أن يحدث الاعتدال الخريفى وبدء فصل الخريف .


الصيف

الانقلاب الصيفى

فصل الصيف

البحوث الفلكيه

الفلك

الخريف

الاعتدال الخريفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البحوث الفلكية: 21 يونيو أطول نهار فى السنة وبداية الانقلاب الصيفى

الخميس، 06 يونيو 2019 10:33 ص

الأحداث الفلكية فى يونيو 2019 .. أبرزها القمر الكامل والانقلاب الصيفى

الأربعاء، 05 يونيو 2019 06:00 م

كل ما تريد معرفته عن الطقس مع الانقلاب الصيفى ونصائح الأرصاد× 9 معلومات

الخميس، 21 يونيو 2018 05:36 م

يا أهلا بالصيف.. الانقلاب الصيفى يحل على المنطقة العربية ونصف الكرة الأرضية الشمالى.. الأرصاد: الفصل بدأ جغرافيا ويستمر 3 أشهر.. أكثر فصول العام استقرارا بالأحوال الجوية.. وتحذر: ارتفاع الحرارة 4 درجات نهارا

الخميس، 21 يونيو 2018 01:47 م

شمس الصيف تشرق.. الكرة الأرضية على موعد مع الانقلاب الصيفى غدا.. الصيف يحل على نصف الكرة الشمالى والشتاء بالنصف الجنوبى.. والفصل طوله 92 يوما و18 ساعة و52 دقيقة.. البحوث الفلكية: يشهد أطول يوم فى السنة

الأربعاء، 20 يونيو 2018 06:00 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"أسباب تراجع الدولار أمام الجنيه" فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

7 نصائح تبعد الشباب عن خطر الاتجاه لإدمان المخدرات.. تعرف عليها

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

The Secret Life of Pets 2 يحقق إيرادات تفوق ميزانيته بـ 17 مليون دولار

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

شاهد لأول مرة.. التجهيزات النهائية ﻻستادات بطولة إفريقيا

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

فيديو.. "مباشر قطر" تكشف خيانة تميم للأمن القومى العربى وإتباعه نهج إيران

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

تبلغ عمرها 5500 عاما.. شاهد شجرة الزيتون الأقدم فى العالم بالضفة

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

أجيرى يلجأ للسينما لكسر الملل فى معسكر المنتخب قبل أمّم أفريقيا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

تشغيل مترو مصر الجديدة السبت بدون زيادات فى أسعار التذاكر.. "القومية للأنفاق" تؤجل مقترح تحريك سعر التذكرة.. وتأجيل افتتاح محطة هليوبوليس بسبب استمرار أعمال تشطيباتها.. المحطات الجديدة تضيف 150 ألف راكب يوميا

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

"البنتاجون" يقرر وقف تدريب الطيارين الأتراك على استخدام طائرات إف 35

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

رسميا.. الدورى الجديد ينطلق 19 سبتمبر وينتهى يونيو 2020

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

الأعلى للآثار: نتحرك لوقف بيع رأس "توت عنخ آمون" فى لندن..وسنستردها فورا

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

التعليم العالى تحذر طلاب الثانوية العامة من الكيانات التعليمية الوهمية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة