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وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 06:30 م
وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع الأمين العام للأمم المتحدة التعاون المشترك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
أ ش أ

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بحث صبري بوقدوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري مع الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، بنيويورك التعاون المشترك بين بلاده والمنظمة الأممية.

 

وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، أن بوقدوم وجوتيريس تطرقا إلى قضايا إقليمية ودولية وكذلك التعاون بين الجزائر والمنظمة الأممية.

 

كما أجرى بوقدوم مباحثات مع رئيسة الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ماريا فيرناندا إسبينوسا جاريسيس، ومع نظيره التونسي، خميس الجهيناوي، الذي قدم له التهنئة بعد انتخاب تونس عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي

 


الجزائر

الامم المتحدة

أنطونيو جوتيريس

تونس

مجلس الامن

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