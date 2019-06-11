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وزير التجارة البريطانى: مصر بوابة العالم التجارية وبرنامج الإصلاح ايجابى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:33 م
وزير التجارة البريطانى: مصر بوابة العالم التجارية وبرنامج الإصلاح ايجابى وليام فوكس - وزير التجارة البريطانى
كتب- هاشم الفخرانى

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قال وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس  ، أن مصر ليست البوابة التجارية لأفريقيا والشرق الأوسط فقط بل للعالم كله ، موضحاً أن رجال الاقتصاد فى بريطانيا لديهم بنظرة ايجابية نحو الاقتصاد المصرى الأخذ فى النمو والتطور .

وأشاد وزير التجارة  فى حوار لقناة "س-بى –سى اكسترا" ببرنامج الإصلاح الاقتصادى  المصرى ،  الذى بدأت مصر فى جنى ثماره ، لا سيما أنه ليس برنامجاً واحداً وإنما هو عدة برامج هدفها  النهوض بالاقتصاد المصرى ، مؤكدا  أن بريطانيا تطمح الى أن تصبح الدولة الأكبر فى الاستثمار فى أفريقيا ، مشدداً على أنه شجع على الاستثمار فى مصر لكونها دولة تتمتع بالعديد من المميزات منها العدد الكبير بالشباب و تطوير قطاع النقل.

 

 

 

 

 


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