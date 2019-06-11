وزير التجارة البريطانى: مصر بوابة العالم التجارية وبرنامج الإصلاح ايجابى

كتب- هاشم الفخرانى

قال وزير التجارة الدولية البريطانى ليام فوكس ، أن مصر ليست البوابة التجارية لأفريقيا والشرق الأوسط فقط بل للعالم كله ، موضحاً أن رجال الاقتصاد فى بريطانيا لديهم بنظرة ايجابية نحو الاقتصاد المصرى الأخذ فى النمو والتطور .

وأشاد وزير التجارة فى حوار لقناة "س-بى –سى اكسترا" ببرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ، الذى بدأت مصر فى جنى ثماره ، لا سيما أنه ليس برنامجاً واحداً وإنما هو عدة برامج هدفها النهوض بالاقتصاد المصرى ، مؤكدا أن بريطانيا تطمح الى أن تصبح الدولة الأكبر فى الاستثمار فى أفريقيا ، مشدداً على أنه شجع على الاستثمار فى مصر لكونها دولة تتمتع بالعديد من المميزات منها العدد الكبير بالشباب و تطوير قطاع النقل.