سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

واشنطن: خيار واحد أمام إيران

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:13 ص
واشنطن: خيار واحد أمام إيران خامنئى وترامب
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، أن الحل الوحيد مع إيران هو اتفاق جديد يشمل وقف كل "التهديدات" التي تشكلها.
 
وقالت أورتاجوس: "الحل الوحيد، هو اتفاق جديد يعالج كل تهديدات إيران. هذه التهديدات تتلخص في الـ12 مطلبا التي قال عنها الرئيس دونالد ترامب ووزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن مستعدة لبحثها، وقادة إيران يعرفون كيفية الاتصال بنا".
 
واعتبرت المتحدثة الأمريكية أن التهديدات الإيرانية الأخيرة بوقف تنفيذ التزاماتها الرئيسية بموجب خطة العمل الشاملة النووية المشتركة هي "خطوة كبيرة في الاتجاه الخاطئ".
 
وأضافت: "يجب على المجتمع الدولي أن يظل متحدا في هذا الاتجاه ويحث النظام الإيراني على تحمل مسؤولية تهديداته بتوسيع برنامجه النووي".
 
وانسحبت الولايات المتحدة في مايو 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، والذي رفع العقوبات عن طهران مقابل الحد من برنامجها النووي.
 
وردا على ذلك، أعلنت إيران وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن عزمها على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما لم يتمكن الأوروبيون خلال 60 يوما من حماية مصالحهم التجارية من العقوبات الأمريكية.

ايران

امريكا

مورجان أورتاجوس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة