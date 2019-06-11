هل يمكن أن تصاب بفيروس نقص المناعة البشرية نتيجة مشاركة سيجارة

كتبت إيناس البنا

قد يسبب فيروس نقص المناعة أو الإيدز القلق لدى البعض من كيفية انتقاله أو قد يثير تساؤل حول انتقاله عن طريق النفس أو فى الهواء.

ولكن وفقا لتقرير موقع "HIV Aware" فلا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق مشاركة سيجارة، حيث لا يمكن أن ينتقل فيروس نقص المناعة البشرية بهذه الطريقة، حتى لو كان لدى الشخص الذى يتقاسم السيجارة شفة مقطوعة أو التهاب فى الفم.

طرق انتقال فيروس HIV Aware لا تحدث إلا إذا دخل الفيروس إلى الجسم ومجرى الدم دون التعرض للبيئة، فهشاشة الفيروس تعنى أنه لا ينجو من التعرض للبيئة، ممارسة الجنس بدون واقٍ يمكن أن يؤدى إلى انتقال فيروس نقص المناعة البشرية، وكذلك تبادل الإبر ومعدات الأدوية عن طريق الوريد.



تدخين السجائر وطرق انتقال فيروس الإيدز

يمكن أن يصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الاتصال الجنسي أو نقل الدم أو تبادل الإبر أو الرضاعة الطبيعية أو الحمل، ولا يمكن أن يصاب الشخص بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق التقبيل أو اللمس، كما يمكن للأمهات نقل فيروس نقص المناعة البشرية إلى أطفالهن، لكن العلاج أثناء الحمل يقلل من فرصة إصابة الطفل بالمرض، ويوجد فيروس نقص المناعة البشرية في اللعاب وسائل الحبل الشوكى والدموع والأنسجة فى الجهاز العصبى عندما يدخل الجسم.

على الرغم من أن الفيروس ينتقل أيضًا عن طريق الدم، لكن تقلص فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق نقل الدم أمر نادر الحدوث لأن المستشفيات تقوم بفحص الدم قبل إعطائه للمرضى. ومع ذلك يمكن العثور على الدم المصاب على الإبر القذرة.