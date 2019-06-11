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موسكو: واشنطن تجبر العالم على عدم تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بنووى إيران

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:11 م
موسكو: واشنطن تجبر العالم على عدم تطبيق قرار مجلس الأمن الخاص بنووى إيران الرئيس الإيرانى حسن روحانى
موسكو (أ ش أ)

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن ضغط واشنطن علي طهران يهدف إلى محاولة إجبار العالم على عدم تطبيق قرار مجلس الأمن بشأن الاتفاق النووى" .. مشيرا إلى أن إيران ملتزمة بالحدود التي وضعت لها لإنتاج اليوارنيوم.

وقال لافروف - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الثلاثاء، إن "الحد المخصص لإيران لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب مثبت في الخطة المشتركة، وهو ما تقوم به إيران علي مدي السنوات الماضية، ومن ثم تقوم ببيع الفائض للخارج".


وأضاف أن "الولايات المتحدة منعت جميع الدول من شراء هذا الفائض، ومن الواضح أنها محاولة لإجبار العالم كله على عدم تطبيق قرار مجلس الأمن، بهدف تقييد هذه الدولة وهي الغاية الأساسية من السياسة التي تتبعها أمريكا في الشرق الأوسط".


من جانبها، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورجان أورتاجوس، إن واشنطن ستواصل فرض أقصى درجات الضغط على إيران، حتي تتخلى طهران عن أجندتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أن طهران لديها خيارا إما التصرف كدولة طبيعية أو ترى اقتصادها ينهار.

 


ايران

نووى ايران

موسكو

امريكا

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