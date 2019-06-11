سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية صحة وطب

مش بس العين اللى بتعيط.. سيلان الأنف وقت الزعل دموع مش مخاط

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 04:00 م
مش بس العين اللى بتعيط.. سيلان الأنف وقت الزعل دموع مش مخاط الدموع
كتبت هند عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يحدث سيلان الأنف لعده أسباب أشهرها التعرض لنزلات البرد أو الحساسية، ولكن هناك مسببات أخرى تؤدى إلى حدوث ذلك والتي قد تسبب نزول المخاط من الأنف مثل بعض العادات اليومية أو تناول بعض الأطعمة، حسبما ذكر موقع" healthline".

لماذا تسيل الأنف أثناء البكاء
 

عند البكاء  تستنزف الدموع من القنوات المسيلة للدموع الموجودة أسفل أغطية العين وتنتقل هذه الدموع إلى تجويف الأنف، والسائل الذي يخرج من الأنف عند البكاء ليس مجرد مخاط ولكنه دموع.

لماذا تسيل الأنف بعد تناول أكلات معينه

 

2017_7_12_17_56_13_186

 

التهاب الأنف الحلقي أو التهاب الأنف المرتبط بتفاعل الطعام ليس نوع من  الحساسية الغذائية.

وهناك نوعان من سيلان الأنف يمكن الحصول عليهما:

التهاب الأنف التحسسي
 

 يحدث هذا النوع من سيلان الأنف عندما تتعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو الأتربة أو حتى الأطعمة مثل الفول السوداني والتي تحدث استجابة التهابية.

التهاب الأنف غير التحسسي
 

 يحدث هذا النوع عندما يدخل مهيج في مجرى الهواء ويؤدي إلى أعراض مشابهة لأعراض الحساسية.

التهاب الأنف الجبوي
 

هو نوع من التهاب الأنف غير التحسسي هو الأكثر شيوعًا بسبب الطعام الحار الذي يتسبب في إنتاج الجسم  لمخاط إضافي يحدث هذا عندما يحفز الطعام مستقبلات في الأنف الموجود على الغدد المرتبطة بإنتاج المخاط.

بعض الأطعمة الشائعة التي تم العثور عليها لتحفيز هذا النوع من التهاب الأنف تشمل:

الفلفل الحار

ثوم

كاري

صلصة ساخنة

الشطة

زنجبيل

التوابل الطبيعية


سيلان الأنف

الدموع

الأنف

مشاكل النف

الحساسيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تقرير: مسح الأنف بالمنديل قد يكون من أسباب النزيف

الأربعاء، 05 يونيو 2019 05:31 ص

كيف تعالج انسداد الأنف فى 5 خطوات

الأحد، 02 يونيو 2019 07:00 ص

أسباب نزيف الأنف الحر ونقص الكالسيوم أبرزها

الأربعاء، 29 مايو 2019 03:00 ص

نزيف الأنف شائع بين الأطفال.. تعرف على أنواعه وأسبابه

الأحد، 26 مايو 2019 08:30 م

دراسة أمريكية تكشف عن سبراى جديد للأنف لعلاج الاكتئاب

الخميس، 23 مايو 2019 01:30 م

6 أدوية لا تحتاج روشتة تستخدمها بطريقة خاطئة.. منها بخاخ الأنف وأدوية البرد

الثلاثاء، 21 مايو 2019 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

رسميا.. اتحاد الكرة يختار الإسماعيلى والاتحاد للمشاركة فى البطولة العربية

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شركة عالمية تهدى محمد صلاح آى فون مطلى بالذهب قبل انطلاق أمم أفريقيا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة