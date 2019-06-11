مشتبه بهم إندونيسيون يدلون باعترافات عن خطة لقتل مسؤولين كبار

رويترز

أذاعت الشرطة الإندونيسية اليوم الثلاثاء تسجيلا مصورا تضمن اعترافات لثلاثة مشتبه بهم زعموا أن عسكريا سابقا عرض عليهم أموالا، وقال أحدهم إنه عرض عليه رحلة عائلية، للاشتراك فى مؤامرة لقتل مسؤولين حكوميين.

وألقت الشرطة الشهر الماضى القبض على 6 مشتبه بتآمرهم لاغتيال 4 مسؤولين أمنيين وأحد منظمى استطلاعات الرأى أثناء أحداث فوضى شابت احتجاجات على تأكيد فوز الرئيس جوكو ويدودو فى الانتخابات.

وقالت الشرطة إن من بين المستهدفين وزير الأمن ورئيس المخابرات ووزير الشؤون البحرية والمستشار الخاص للأمن الرئاسى.

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء أذاعت الشرطة التسجيل المصور الذى حمل بعض التفاصيل عن اعترافات المشتبه بهم مع طمس جزئى لوجوههم.

وزعم المشتبه بهم أن مدبر هذه المؤامرة هو الميجر جنرال المتقاعد كيفلان زين المؤيد البارز لزعيم المعارضة الجنرال السابق برابو سوبيانتو. وكان زين أيضا مساعدا عسكريا لزعيم المعارضة.

وأحجم فريق حملة برابو عن التعليق اليوم الثلاثاء. وقال المشتبه بهم إن زين حدد المستهدفين بالاغتيالات خلال عدة اجتماعات كان أحدها في مسجد.

واتهمت الشرطة زين بحيازة أسلحة بدون ترخيص وهو حاليا محتجز ولا يمكن الحصول على تعليق منه. وقال محامي زين إن المزاعم ضد موكله لها دوافع سياسية وإن زين أعطى المشتبه بهم أموالا لتنظيم حشد سلمي.

وقال أحد المشتبه بهم إنه تلقى عرضا بأن تقضي عائلته "عطلة في أي مكان".