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مسؤول لبنانى: لابد من إجراء إصلاحات كبرى لتأمين الاستقرار الاقتصادى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:22 م
مسؤول لبنانى: لابد من إجراء إصلاحات كبرى لتأمين الاستقرار الاقتصادى نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصبانى
أ ش أ

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أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصبانى، أن الوضع فى لبنان يتطلب إجراء إصلاحات كبرى وجذرية فى قطاعات الدولة كافة؛ من أجل تأمين الاستقرار المالى والاقتصادى والاجتماعى لجميع اللبنانيين.
وقال حاصباني - فى تصريح اليوم الثلاثاء - إن هناك العديد من الأفكار والتحفظات فى شأن مشروع الموازنة لعام 2019 الذى أعدته الحكومة وأحالته إلى المجلس النيابى لإقراره، موضحًا أنه كان ينبغي أن تنطوي الموازنة على إصلاحات كبرى، على نحو يؤسس لاستقرار اقتصادي واجتماعي، وبما لا يؤثر على الاقتصاد اللبناني وحاجة المجتمع، إلى جانب الحرص على ذوي الدخل المحدود والالتفات إلى المحتاجين وتقديم الرعاية لهم.
وأضاف: "علينا التحلي بالمسئولية والعمل معا بجهد واتخاذ القرارات الصعبة في أسرع وقت ممكن، من أجل تفادي أي تفاقم في المستقبل من ناحية الحاجة المالية للبنان، والحاجة التمويلية للخزينة العامة والاقتصاد".
وشدد على ضرورة وجود "سقف واقعي للخطاب السياسي والمالي والاقتصادي" حتى يمكن للبنان أن يجتاز المرحلة الصعبة والدقيقة التي يمر بها، ومن ثم إقرار موازنة 2019 وبدء العمل على موازنة عام 2020 متضمنة إصلاحات فعلية وهيكلية، تصب نتائجها في الموازنة، لا أن تكون الموازنة هي انطلاق تلك الإصلاحات.


لبنان

غسان حاصبانى

الإصلاح الاقتصادى بلبنان

الإصلاح

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