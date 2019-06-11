لو بتعطس كتير عند التعرض للضوء الشديد.. اعرف السبب

كتبت هند عادل

العطس هو استجابة طبيعية للتعرض لبعض المهيجات والتى تضطر الأنف لطردها، والسبب الأكثر شيوعا وراء ذلك هو البرد أو الحساسية لكن هناك حالات غريبة لذلك فبعض الأشخاص يعطسون عندما يتعرضون للضوء الساطع، حسبما ذكر موقع"healthline".

حيث تؤثر انعكاسات العطس الضوئي على حوالي 11 إلى 35 في المائة من السكان فى العالم والإناث الأكثر تأثرا بتلك الحاله.

أسباب العطس نتيجة التعرض للضوء



العطس الضوئي المنعكس هو سمة وراثية ولكن لأن العطس أمر عادي فمن الممكن أن يكون لديك هذه السمة دون إدراكها، وعلى الرغم من أن الضوء الساطع يمكن أن يسبب متلازمة ACHOO وهى العطس المتكرر، فإن ذلك لا ينجم عن الضوء نفسه ولكن عن طريق التغير في شدة الضوء.

قد لا يؤدي الجلوس في منزل مضاء بشكل زاهي إلى العطس ولكن يمكنك البدء في العطس إذا دخلت أشعة الشمس المباشرة وبالمثل إذا كنت تقود سيارتك عبر نفق في يوم مشمس مشرق، فقد تبدأ في العطس عند الخروج من النفق.

واكدت إحدى النظريات هي أن العطس يشمل العصب البصرى قد يؤدي تغيير الضوء إلى تحفيز هذا العصب مما يخلق نفس الإحساس بوجود تهيج في الأنف قد يكون هذا الإحساس مسئولاً عن العطس.

نظرية أخرى هي أن التعرض للضوء يسبب دموع العين والتي تفرغ لفترة وجيزة في الأنف قد يسبب هذا أيضًا تهيجًا مؤقتًا في الأنف والعطس.

ليس فقط تغيير في الضوء يمكن أن يؤدي إلى رد فعل العطس بعض الأشخاص الذين يعانون من العطس الضوئي المنعكس حساسون أيضًا للأنواع الأخرى من المحفزات.