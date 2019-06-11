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لو بتعاني من تساقط الشعر.. أطعمة ضرورية تناولها باستمرار

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:00 ص
لو بتعاني من تساقط الشعر.. أطعمة ضرورية تناولها باستمرار تساقط الشعر أرشيفية
كتبت فاطمة ياسر

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تساقط الشعر مشكلة يعاني منها الكثيرون، وخاصة النساء، وهذا الأمر يتسبب في توترهن وشعورهن بالإحراج عند الذهاب لصالونات التجميل، أو عند فرد الشعر في المنزل أمام الآخرين، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل الأطعمة التي تساهم في التقليل من فرص الإصابة والتعرض لتساقط الشعر، وذلك وفقا لموقع "healthline، وwebmed".

عدم تناول الأطعمة الصحية التي تتوفر فيها جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، تعد من أبرز وأهم الأسباب المسببة لتساقط الشعر،  كما أن عدم الاهتمام بالشعر أي عدم الاهتمام بطريقة تسريحه ووضع الزيوت التي يحتاجها تعد من أبرز الأسباب المؤدية لتساقط الشعر، ولذا يجب الاهتمام بالطعام المتناول وأيضا تغذيته من الطبيعة بالزيوت لتجنب هذا الأمر.

وهناك بعض الأطعمة التي ينصح بتناولها لتقوية الشعر والحد من تعرضه للتساقط، وهي:

-الأسماك ومأكولات بحرية،  من الأطعمة المهمة للأشخاص الذين يغبون في الحد من تساقط الشعر، كما أنها من الأطعمة الغنية بالأوميجا3، ومضادات الأكسدة المهمة التي تحافظ على صحته من الضعف.

-البيض من الأطعمة المهمة في حياتك والتي تحافز علي صحة الشعر بشكل كبير.

-صدور الدجاج، تعد من الأطعمة المهمة لتجنب تساقط الشعر.

-الأجبان والحليب من الأطعمة المميزة في حياتك للحفاظ علي صحة الشعر والحد من تساقطه.

 كما أكد التقرير، أن هذه الأطعمة غنية بمادة الكراتين الطبيعي، وهذا السبب وراء جعلها هامة لصحة الشعر بكشل كبير، والحد من  تساقطه.

 


تساقط الشعر

علاج تشاقط الشعر

اطعمة لعلاج تساقط الشعر

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