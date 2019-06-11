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فيديو.. طلاب الثانوية الأزهرية يشكون طول أسئلة مادة التوحيد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:33 م
فيديو.. طلاب الثانوية الأزهرية يشكون طول أسئلة مادة التوحيد امتحانات الثانوية العامة 2019
كتب لؤى على

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أدى طلاب القسم الأدبى بالشهادة الثانوية الأزهرية اليوم الثلاثاء، امتحان مادتى التوحيد واللغة الأجنبية الثانية " الفرنسية"، حيث عبر الطلاب عن رضاهم عن الامتحانات، فيما عبر قليل منهم عن استيائهم من امتحان التوحيد، فيما عبر قليل منهم عن استيائهم من امتحان التوحيد، الذى اعتبروه أنه كان يحتاج لوقت آخر حيث جاءت الاسئلة كثيرة مما ترتب عليه احتياج الطلاب لوقت إضافى.
 
وفيما يخص امتحان اللغة الأجنبية الثانية وهى مادة الفرنساوى حيث عبر الطلاب عن رضاهم وخرج معظمهم فى نصف الوقت حيث حدد للمادة ساعتين ونصف الساعة.
 
وأكد الطالب عبدالرحمن أن امتحان الفرنساوى كان صعب بالنسبة له وأنه لن يحقق فيه سوى درجة النجاح. 
 
 
 

 


الثانوية الازهرية

فرنساوى الازهر

الازهر الشريف

مادة التوحيد

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