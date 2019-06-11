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فرنسا ستؤيد حظر بيع السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى بحلول 2040

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 05:46 م
فرنسا ستؤيد حظر بيع السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى بحلول 2040 وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن
رويترز

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 قالت وزيرة النقل الفرنسية إليزابيث بورن اليوم الثلاثاء إن قانون النقل الجديد الذى وضعته الحكومة سيؤيد الحظر المقرر على بيع السيارات التى تعمل بالوقود الأحفورى بحلول 2040.

وقال وزير البيئة السابق نيكولا أولو فى يوليو 2017، فى مستهل فترة ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون، إن فرنسا تهدف إلى وقف بيع السيارات التى تعمل بالغاز والديزل بحلول 2040 في مسعى لأن تكون خالية من الكربون بحلول 2050.

واستقال أولو في سبتمبر 2018 احتجاجا على عدم التزام ماكرون بالقضايا البيئية ولم تتطرق الحكومة منذ ذلك الحين إلى الحظر المقرر إلا فيما ندر لأسباب منها احتجاجات السترات الصفراء على الضرائب التي فُرضت على أسعار الوقود وارتفاع كلفة المعيشة.

وأكدت بورن، وهي أيضا نائبة لفرانسوا دي روجي الذي خلف أولو، في مقابلة مع تلفزيون (بي.إف.إم) أن الهدف الذي حدده أولو سيتحقق.

وقالت "نستهدف أن (تصبح فرنسا) خالية من الكربون بحلول 2050 ونحتاج لمسار موثوق به نحو ذلك، يشمل حظر بيع السيارات التي تعمل بالوقود الأحفوري بحلول 2040".


فرنسا

إليزابيث بورن

نيكولا أولو

السيارات الكهربائية

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