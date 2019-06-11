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عاطل يفتح النار على زميله بسبب هاتف محمول ببنها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:06 ص
عاطل يفتح النار على زميله بسبب هاتف محمول ببنها اسعاف - ارشيفية
القليوبية-نيفين طه

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نشبت مشادة كلامية بين صديقين، بسبب الخلاف على هاتف محمول، تطورت لمشاجرة، أطلق أحدهما على إثرها عيار نارى صوب الأول من فرد خرطوش كان بحوزته، محدثاً إصابته، جرى تحويل المصاب لمستشفى بنها العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغا لقسم شرطة أول بنها، من الأهالى بحدوث مشاجرة ووجود مصاب بجوار مقهى أبو خليل بالحرس الوطنى.

 

انتقل العميد يحيى راضى مدير المباحث الجنائية بالمديرية إلى مكان الحادث، بالفحص تبين حدوثها بين كل من طرف أول "رضا س ح" 34 عام، عاطل مصاب برش خرطوش بالساق اليمنى، وطرف ثان "السيد م ف" 37 عام، عاطل، لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب الخلاف على هاتف محمولن تطورت لمشاجرة قام على إثرها الثانى بإطلاق عيار نارى صوب الأول من فرد خرطوش كان بحوزته محدثاً إصابته.

 

تمكن المقدم محمد فتحى رئيس القسم، من ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة الثانى السلاح النارى المستخدم فى الواقعة، عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع، 2 طلقة من ذات العيار، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المبين، تم تحويل المصاب لمستشفى بنها العام، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 4322 جنح قسم أول بنها لسنة 2019م.

 


محافظه القليوبيه

امن القليوبيه

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