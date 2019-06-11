سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط 6 الآف قطعة طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة بالسيدة زينب

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:53 ص
ضبط 6 الآف قطعة طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة بالسيدة زينب جهاز طبي مجهول المصدر-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

 

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (181) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (محافظة سوهاج) لاستيلائه على كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها ( 31,100 طن) ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من المستلزمات الطبية (جهاز قياس السكر – جهاز قياس الضغط – شرائط قياس سكر – سرنجات السكر) قدرها ( 6178 ستة ألاف ومائة وثمانية وسبعون قطعة وجهاز ) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحاليل طبية من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

 

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (582) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (12) قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (177 أسطوانة بوتاجاز)، وضبط (4) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (60 لتر "سولار"، وضبط (10) قضايا دقيق مدعم ضبط خلالها (4,750 طن دقيق)، وضبط (124) قضية فى مجال مخالفات المخابز

 

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (11) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط (23) قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (4,695 طنا و2805 عبوة مواد غذائية متنوعة ) وضبط (9) قضايا فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (100 كيلو جرام منظفات - 2756 قطعة مواد غير غذائية متنوعة – 2300 متر أسلاك وأقمشة) وضبط (367) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

 

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (7) قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (104 كيلو جرام لحوم – 20 كيلو جرام أسماك)، وضبط (9) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد 280 عبوة سجائر)، وضبط قضية واحدة فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (750 كيلو جرام أعلاف)، وضبط قضية واحدة فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (296 مستلزمات مواتير)، وضبط (3) قضايا فى مجال الألعاب النارية (3353 وحدة ألعاب نارية).

 


شرطة التموين

حملات تموينية

مخالفات تموينية

حملات على الاسواق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة