ضبط 6 الآف قطعة طبية مجهولة المصدر داخل شركة غير مرخصة بالسيدة زينب

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (181) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة سوهاج ثان (محافظة سوهاج) لاستيلائه على كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم من قِبل الدولة قدرها ( 31,100 طن) ببيعها فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط مالك شركة غير مرخصة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب (محافظة القاهرة) لحيازته وتجميعه كميات من المستلزمات الطبية (جهاز قياس السكر – جهاز قياس الضغط – شرائط قياس سكر – سرنجات السكر) قدرها ( 6178 ستة ألاف ومائة وثمانية وسبعون قطعة وجهاز ) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأى تحاليل طبية من الجهات المعنية بوزارة الصحة ومهربة من سداد الرسوم الجمركية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط (582) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط (12) قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها (177 أسطوانة بوتاجاز)، وضبط (4) قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (60 لتر "سولار"، وضبط (10) قضايا دقيق مدعم ضبط خلالها (4,750 طن دقيق)، وضبط (124) قضية فى مجال مخالفات المخابز.

ونجحت شرطة التموين فى ضبط (11) قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية، وضبط (23) قضية فى مجال الغش الغذائى، ضبط خلالها (4,695 طنا و2805 عبوة مواد غذائية متنوعة ) وضبط (9) قضايا فى مجال الغش التجارى، ضبط خلالها (100 كيلو جرام منظفات - 2756 قطعة مواد غير غذائية متنوعة – 2300 متر أسلاك وأقمشة) وضبط (367) قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم وجود تراخيص).

وتمكنت شرطة التموين من ضبط (7) قضايا فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها ضبط خلالها (104 كيلو جرام لحوم – 20 كيلو جرام أسماك)، وضبط (9) قضايا فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر، ضبط خلالها (عدد 280 عبوة سجائر)، وضبط قضية واحدة فى مجال الثروة الحيوانية، والداجنة، والزراعية، ضبط خلالها (750 كيلو جرام أعلاف)، وضبط قضية واحدة فى مجال المضبوطات مجهولة المصدر ضبط خلالها (296 مستلزمات مواتير)، وضبط (3) قضايا فى مجال الألعاب النارية (3353 وحدة ألعاب نارية).