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ضبط 12 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:18 م
ضبط 12 مخبز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات بالبحيرة مخبز
البحيرة - ناصر جودة

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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، بقيادة اللواء مجدى القمرى مدير الأمن، حملة مكثفة للرقابة على الأسواق ومواجهة تهريب السلع الغذائية المدعمة والأسمدة إلى السوق السوداء، بالتعاون مع مديرية التموين.

وأشرف على الحملة اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين ومشاركة العقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى رئيس إدارة الرقابة التجارية .

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 مخبز بمركز كوم حمادة لإنتاجها خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتم تحرير المحاضر اللازمة تمهيدا لاحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


اخبار البحيرة

حملات تموينية

مخابز مخالفة

كوم حمادة

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