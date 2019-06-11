ضبط مدير مخبز استولى على نصف مليون جنيه من أموال الدعم بالمرج

نجحت شرطة التموين فى ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى فى المرج محافظة القاهرة لتلاعبه واختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء.

وكشفت التحقيقات أن المتهم استولى على أموال الدعم بمبلغ قدره "490,575" جنيهًا،وفقًا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية، والتى قررت بأن المبالغ المالية المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباح غير مشروعة.