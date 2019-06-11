ضبط صاحب شركة لاستيراده سماعات كمبيوتر غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

ألقى ضباط مباحث التموين بالجيزة القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير، لاتهامه بحيازة 25 ألف سماعة كمبيوتر غير مطابقة للمواصفات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وردت معلومات للعميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة، تفيد استيراد صاحب شركة استيراد وتصدير، لرسالة سماعات كمبيوتر، غير مطابقة للمواصفات، استعدادها لطرحها للبيع.

وبمداهمة الشركة، تم ضبط مالكها، وعثر بحوزته على 25100 سماعة، غير مطابقة للمواصفات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.