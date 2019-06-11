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ضبط ربة منزل وبحوزتها 110 لفافة هيروين فى الغربية

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:57 ص
ضبط ربة منزل وبحوزتها 110 لفافة هيروين فى الغربية هيروين - أرشيفية
الغربية - محمد طارق

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ألقى ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا بمحافظة الغربية، القبض على ربة منزل وبحوزتها كمية كبيرة من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائها .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطاراً من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بالغربية، يفيد بتمكن الرائد يوسف الجندى ومعاونه النقيب أحمد الكفراوى من ضبط "ث م م" 36 سنه ربة منزل، ومقيمة العجيزى أول طنطا وبحوزتها قطعه حجرية كبيرة من مخدر الهيروين، 110 لفافة هيروين بقصد الإتجار، مبلغ مالى حصيلة البيع .

تم نقل المتهمة لديوان القسم وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات بغرض الإتجار، وتم تحرير محضر وإخطار النيابة للتحقيق 

 


هيروين

ربة منزل

قسم اول طنطا

الغربية

مخدرات

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