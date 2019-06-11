صور.. وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى ابتهاجا بوضع مولود لمريضة غسيل كلوى

الشرقية - إيمان مهنى

وزع الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الحلوى على المرضى ومقدمى الخدمة الطبية بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزى، أثناء زيارته لمتابعة سير العمل بالمستشفى، وذلك ابتهاجا بوضع مولود لإحدى مرضى الغسيل الكلوى ونجاح العملية الجراحية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى ديرب نجم لـ " اليوم السابع "، أن هذه الولادة من الحالات النادرة، حيث من المعروف علميا عدم اكتمال آى حمل لمريضة فشل كلوى، بسبب جرعات المضادات التجلط التى تسبب سيولة للحامل مما يترتب علية نزيف وعدم اكتمال الحمل .

وفى حالة السيدة البالغة من العمر 37 عاما، هى تعانى من فشل كلوى منذ عامين، فور علم الأطباء بحملها تم تشكيل فريق الطبى تابع حالتها من بداية الشهر الأول، وتم إجراء ولادة قيصرية لها فى الشهر السابع وهم الدكتور محمد صالح العوضى، اخصائى التخدير الدكتور حسام حامد و الدكتور ياسر عرفات، وقسم الحضانة الدكتورة هالة حسين.

وأجرى العملية الجراحة اخصائى النسا والتوليد الدكتور أحمد وهبة والدكتورة سارة القصاص، مضيفا أن الطفل حاليا محتجز فى قسم الحضانات، وأن الأم تخضع لجلسات الغسيل الكلوى وحالتها مستقرة وطبيعية .

فى سياق ذاته تفقد وكيل الوزارة قسم الحضانات بالمستشفى ، وقام باصطحاب الأب إلى الحضانة لطمأنته على المولود، كما اطمأن على المرضى والخدمة الطبية المقدمة لهم بقسم العناية المركزة، ووجه وكيل الوزارة لمدير المستشفى بتوفير ستارة هوائية بقسم الغسيل الكلوى، والعناية المركزة، للعمل على راحة المرضى .























