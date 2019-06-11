سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى ابتهاجا بوضع مولود لمريضة غسيل كلوى

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 08:21 م
صور.. وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى ابتهاجا بوضع مولود لمريضة غسيل كلوى وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وزع الدكتور هشام شوقى مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الحلوى على المرضى ومقدمى الخدمة الطبية بقسم الغسيل الكلوى بمستشفى ديرب نجم المركزى، أثناء زيارته لمتابعة سير العمل بالمستشفى، وذلك ابتهاجا بوضع مولود لإحدى مرضى الغسيل الكلوى ونجاح العملية الجراحية بالمستشفى.

وأوضح الدكتور أحمد سعد مدير مستشفى ديرب نجم لـ " اليوم السابع "، أن هذه الولادة  من الحالات النادرة، حيث من المعروف علميا عدم اكتمال آى حمل لمريضة فشل كلوى، بسبب جرعات المضادات التجلط التى تسبب سيولة للحامل مما يترتب علية نزيف وعدم اكتمال الحمل .

وفى حالة السيدة البالغة من العمر 37 عاما، هى تعانى من فشل كلوى منذ عامين، فور علم الأطباء بحملها تم تشكيل فريق الطبى تابع حالتها من بداية الشهر الأول، وتم إجراء ولادة قيصرية لها فى الشهر السابع وهم الدكتور محمد صالح العوضى، اخصائى التخدير الدكتور حسام حامد و الدكتور ياسر عرفات، وقسم  الحضانة الدكتورة هالة حسين.

وأجرى العملية الجراحة اخصائى النسا والتوليد الدكتور أحمد وهبة والدكتورة سارة القصاص، مضيفا أن الطفل حاليا محتجز فى قسم الحضانات، وأن الأم تخضع لجلسات الغسيل الكلوى وحالتها مستقرة وطبيعية .

فى سياق ذاته تفقد وكيل الوزارة  قسم الحضانات بالمستشفى ، وقام باصطحاب الأب إلى الحضانة لطمأنته على المولود، كما اطمأن على المرضى والخدمة الطبية المقدمة لهم بقسم العناية المركزة، ووجه وكيل الوزارة لمدير المستشفى بتوفير ستارة هوائية بقسم الغسيل الكلوى، والعناية المركزة، للعمل على راحة المرضى .

وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى (1)
 

 

وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى (2)
 

 

وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى (3)
 

 

وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى (4)
 

 

وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى (5)
 

 

وكيل صحة الشرقية يوزع الحلوى (6)
 

 


الشرقية

ديرب نجم

ولادة طفل

مريضة فشل كلوي

صحه الشرقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

بعد انضمامه لفيلم Fast & Furious 9.. تعرف على وعود جون سينا لجمهوره

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

الملامح الأولى لفيلم Frozen 2.. ديزنى تطرح التريلر الرسمى

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

فيديو.. 3 مليارات جنيه حجم جرائم غسل الأموال.. تعرف على السبب

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

رئيس الوزراء: تحصيل حق الدولة من تقنين الأراضى وإزالة مخالفات البناء أولوية

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

مرصد الإفتاء: "غزوات الاستنزاف" سلاح داعش لإفقاد القوات النظامية السيطرة

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

كلوب يستهدف ماريجا مهاجم بورتو لتدعيم ليفربول.. فيديو

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

وزير الدفاع يناقش مجالات التعاون العسكرى مع قائد القيادة المركزية الأمريكية

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

السيسي يؤكد لقائد القيادة المركزية الأمريكية أهمية العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

رئيس الوزراء يكلف بإعداد مخطط عمرانى من العلمين للسلوم لتعظيم الاستفادة منها

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

محافظ القاهرة يتفقد محيط استاد القاهرة للاطمئنان على الاستعدادات لأمم أفريقيا

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

بسام راضى: السيسى يستقبل رئيس الكونجرس اليهودى العالمى رونالد لاودر

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

قنصل روسيا بالإسكندرية:استئناف الطيران الشارتر مع مصر فى أقرب وقت

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة