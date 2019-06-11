صور .. قصة مريض يعانى الإهمال الطبى بمستشفى السنبلاوين.. و"الصحة" تحقق

الدقهلية - شريف الديب

شهد قسم العناية المركزة بمستشفى السنبلاوين العام، واقعة مؤسفة بعد أن رفض طبيبان بالعناية المركزة استقبال مريض فى حالة حرجة، واكتفى أحدهما بقياس الضغط له بعد أن أكد لأسرة المريض بأن جهاز رسم القلب مُعطل، قائلا لأسرته: "هو كويس ورجعوه البيت".

وقالت مرفت يوسف زوجة المريض مصطفى رأفت السعيد لـ"اليوم السابع": "زوجى شعر بحالة إعياء شديدة، وهو مريض ومركب ثلاث دعامات فى القلب من قبل، وقمنا على الفور بنقله لمستشفى السنبلاوين العام أقرب مكان لنا، وحولنا أطباء الاستقبال إلى العناية المركزة بعد الاطلاع على تاريخ الحالة ومناظرته، وبعد انتظار فترة بالعناية وجدنا طبيبا يدعى "رضا ال" مسئول الوحدة، فأخبرناه بأن زوجى يعانى من حالة إعياء شديدة وشعور بتوقف ذراعه وضيق شديد فى التنفس"، متابعة: "فكانت المفاجأة بأن الطبيب يؤكد بأن جهاز رسم القلب عطلان، ولابد من النزول مرة أخرى للاستقبال للبحث عن جهاز آخر يعمل هناك، فكان الرد أن حالته لا تتحمل النزول والصعود والبحث عن جهاز، فقام بقياس الضغط له وقال "حالته كويسة رجعوه البيت، مفيش فيه حاجة".

وتابعت زوجة المريض: "فقررنا التوجه إلى مستشفى طلخا المركزى، لأنه كان المنوط به العمل لاستقبال حالات الطوارئ، وبالمستشفى وبعد الكشف أخبرونى بأن زوجى يعانى من ذبحة صدرية وشبه جلطة، ولابد من الاحتجاز داخل العناية المركزة، وتم صرف العلاج له والإسعافات الأولية وأدوية لإذابة الجلطات، ونصحونى بالتوجه إلى أحد المراكز الخاصة المتخصصة فى تلك الحالات، وبالفعل توجهنا وتم عمل له إشاعات وتحاليل وتأكد إصابته بذبحة صدرية، وضرورة وضعه بالعناية المركزة".

وأوضحت زوجة المريض: "عدنا مرة أخرى إلى مستشفى السنبلاوين وقسم العناية المركزة، واستقبلنا الدكتور (محمد ر)، وبلغنا بضرورة العودة للاستقبال مرة أخرى، وتساءل كيف صعدتم إلى هنا فأخبرناه أن معهم التقارير التى تشير إلى أن الحالة سيئة، فرد وأنا أقدر أكتب على التذكرة بأنه ليس مريضا، وفى هذه اللحظة رد زوجى المريض وقال (حرام عليك أنا بموت)، ثم تقدمنا ببلاغ إلى النيابة الإدارية، اتهمنا فيه الطبيبين بالإهمال الطبى".

ومن جانبه أكد الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أنه تم إحالة الواقعة للتحقيق، وسوف يتم اتخاذ كل الإجراءات ضد المقصرين.