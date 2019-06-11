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صور.. حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:25 م
صور.. حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول
كتب سيد الخلفاوى

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نفذت الأجهزة التنفيذية لحى السلام أول، برئاسة اللواء خالد المحمدى، عدة حملات لرفع الإشغالات وضبط الأسواق وفرض الانضباط بالشوارع، وتسيير حركة المرور. 
 
وقال اللواء خالد المحمدى، رئيس حى السلام أول أن الحى نفذ حملة إشغالات على شارع 6 أكتوبر و ميدان إسكندرية و ميدان اسبيكو بجوار السوق للتصدى للمخالفين وإعادة الانضباط بالشوارع الرئيسية بمشاركة أجهزة الحى التنفيذية لرفع جميع الإشغالات وفتح الطريق وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين.
 
وأضاف رئيس حى السلام أول، أن الحى نفذ حملة أخرى على شارع السادات وشارع السوبر جيت بمدينة الحرفيين للتصدى للمخالفين واعادة الانضباط بالشوارع الرئيسيه بمشاركة أجهزة الحى التنفيذية لرفع جميع الإشغالات أنصاف السيارات وفتح الطريق وتفعيل القانون بكل حزم ضد المخالفين. 
 
كما شهدت منطقة ميدان السادات وموقف الأقاليم وشارع جمال عبد الناصر حملة إشغالات بقيادة اللواء خالد المحمدى رئيس حى السلام أول، وأسفرت الحملة عن إزالة عشرات من مخلفات الباعة الجائلين وإشغال الطريق التى تعوق حركة السير وجارى استمرار الحملات بالمنطقة. 
 
حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (1)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (2)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (3)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (4)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (5)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (6)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (7)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (8)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (9)
 

 

حملات لرفع الإشغالات بحى السلام أول (10)
 

 


السلام أول

حي السلام

الاشغالات

حملة اشغالات

ازالة اشغالات

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