زعيم ائتلاف الوطنية العراقى يدعو لتحقيق شامل بشأن سقوط الموصل

بغداد (أ ش أ)

دعا رئيس ائتلاف الوطنية العراقى إياد علاوى إلى تحقيق شامل بشأن سقوط الموصل، مؤكدا أن الحل كان وما زال وسيبقى عراقيا داخليا خالصا.

وقال علاوى - فى تغريدة أوردتها قناة (السومرية نيوز) اليوم الثلاثاء، إن "تداعيات هروب المتطرفين من السجون أدت إلى احتلال داعش لثلث العراق"، مضيفا "اننا ما زلنا للأسف لم نبحث الأسباب التي أدت إلى ما نحن عليه اليوم وما تزال العوامل المساعدة للإرهاب قائمة".



وتابع "ونحن إذ نعيش ذكرى نكبة الموصل وما اعقبها من جراح ومصائب، فإننى أدعو إلى تحقيق شامل ومراجعة وطنية حقيقية تناقش أسباب ما حصل وتضع خارطة طريق صحية وطنية شاملة لكل العراقيين لتدارك ما حصل بعيدا عن سياسات التهميش والإقصاء والمحاصصة وغيرها من العوامل التي أدت إلى ما نحن فيه الآن".



وأكد أن الحل كان وما زال وسيبقى عراقياً داخلياً خالصاً.. لافتا إلى أن حلول الخارج أثبتت فشلها وساهمت في تعميق الانقسام الداخلي.

وطالبت كتلة (سائرون النيابية) أمس الإثنين، بعودة ملف سقوط مدينة الموصل إلى الواجهة، فيما دعت إلى التعاطي مع هذا الملف بروح المسؤولية.