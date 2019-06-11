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رئيس قسم الفلك بالبحوث الفلكية يكشف كواليس اختيار موقع المرصد الفكلى الجديد

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 02:43 م
رئيس قسم الفلك بالبحوث الفلكية يكشف كواليس اختيار موقع المرصد الفكلى الجديد أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية
كتب محمود راغب

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كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه جارى حاليا البحث على مواقع أخرى جديدة تصلح لبناء المرصد الفلكى الجديد بعيدا عن أضواء المدن، لافتا إلى أن اختيار مكان وموقع المرصد الجديد يحتاج توافر اشتراطات معينة .

وأضاف رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن تليسكوب المرصد الجديد سيكون أكبر من تليسكوب القطامية 3 مرات ، لافتا إلى أن موقع المرصد الجديد يحتاج أن يكون بعيدا عن إضاءة المدن وأن يكون الأفق مظلم تماما ومفتوح، لافتا إلى أنه لازال البحث جارى عن اختيار قمم جبلية لموقعه المرصد الجديد .

وأشار رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن اختيار موقع المرصد الجديد يحتاج لأن يكون بعيد عن أضواء المدن والقرى وأن يكون أقرب ضوء له على بعد 50 كيلو متر على الأقل ، لافتا إلى أن المعهد حاليا فى السنة الثالثة للبحث عن الموقع المناسب للمرصد الجديد.

وأوضح رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أنه بعد اختيار المرصد الجديد يتم اجراء اختبارات ورصدات جوية للمواقع التى يتم الاستقرار عليها لمدة سنة كاملة 4 فصول فى السنة يتم الرصد فيها من خلال أجهزة معينة ومن ثم اختيار أنسب المواقع .

 

 

 


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المرصد الجديد

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