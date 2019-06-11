سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 11 يونيو 2019 12:35 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس جهاز بدر: التفاوض مع 3 شركات كبرى لتشغيل مخابز جديدة بالمدينة

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:35 ص
رئيس جهاز بدر: التفاوض مع 3 شركات كبرى لتشغيل مخابز جديدة بالمدينة مخبز - صورة أرشيفية
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه جارِ التفاوض مع شركات (مخابز القاهرة الكبرى - مطاحن شمال القاهرة -  مطاحن جنوب القاهرة)، لتشغيل عدد 3 مخابز جديدة شاملة المعدات، وإعادة تشغيل مخبز رابع في عدد من  أحياء المدينة.

وقال رئيس الجهاز إن ذلك يأتى في إطار النهوض بمنظومة رغيف الخبز البلدي بالمدينة، ولتوفير أكبر قدر من احتياجات سكان المدينة من رغيف الخبز، مشيراً إلى أنه يوجد بالمدينة عدد 2 مخبز لإنتاج الخبز البلدى كاملة المعدات بحي "الأندلس" الحي السابع سابقاً، ومخبز ثالث بمعداته بحى "الزهور" بالإسكان الإجتماعى سابقاً بمنطقة "البنفسج" شاملاً المعدات، وكذا وجود مخبز رابع بنفس الحي بمنطقة النرجس بدون معدات، جاهز للطرح للتشغيل مقابل حق الإنتفاع.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه تم عقد اجتماع مع مسؤلي شركة "مخابز القاهرة الكبرى"، للاتفاق على تشغيل أحد المخابز الأربعة، مضيفاً أنه تم معاينة تلك المخابز من قبل اللجنة لتحديد احتياجاتها، ومعرفة الإجراءات الإدارية والمالية، للحصول على موافقة هيئة المجتمعات العمرانية على حق إنتفاع أحد تلك المخابز وتشغيلها.

وأكد رئيس الجهاز، أنه جارِ التخطيط فى الفترة المقبلة، لإقامة مخبز بمشتملاته بكل حي من أحياء المدينة، خصوصاً الأحياء التى لا يوجد بها مخابز لإنتاج الخبز البلدى مثل أحياء (الصفوة - الكوثر – الأشجار) بالمدينة.

 


وزاره الاسكان

المدن الجديده

اجهزه المدن الجديده

مدينه بدر

مخابز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس جهاز مدينة بدر يحذر من إلقاء مخلفات المبانى بالمناطق العامة وأماكن السير

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:47 م

لأول مرة.. جهاز مدينة بدر يحصل على الضبطية القضائية للقضاء على ظاهرة الوحدات المخالفة

الثلاثاء، 14 مايو 2019 10:50 ص

جهاز مدينة بدر: تركيب 350 كشاف ليد بمشروع ابني بيتك

الخميس، 09 مايو 2019 10:50 ص

جهاز مدينة بدر يحدد 9 سبتمبر للمتخلفين عن استلام أراضى الإسكان الاجتماعى

الأربعاء، 18 يوليه 2018 04:00 ص

جهاز مدينة بدر يبدأ تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى يوليو المقبل

السبت، 17 يونيو 2017 09:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

شاهد فى دقيقة.. 10أساطير فشلوا فى التتويج بدورى أبطال أوروبا

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

جامعة القاهرة تتقدم 14 مركزا بتصنيف إسبانى وتسبق "بن جوريون" الإسرائيلية

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

دار مزادات شهير فى لندن تعرض خٌصلة من شعر الموسيقار الشهير "بيتهوفن"

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الأرصاد:طقس الغد مائل للحرارة على الوجه البحرى ..والعظمى بالقاهرة 35 درجة

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

رسميا.. استبعاد أبو جبل وأحمد فتوح من قائمة المنتخب النهائية لأمم أفريقيا

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

السكة الحديد تعلن التهديات والتأخيرات المتوقعة اليوم الثلاثاء

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

فيديو معلوماتى .. كيف يهدد البلاستيك الحياة البحرية فى المحيطات؟

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

تعرف على حكم شراء سيارة بالتقسيط من البنك.. الإفتاء تجيب (فيديو)

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

الولايات المتحدة تطلب رسميا من بريطانيا تسليمها جوليان أسانج

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

ماذا يحدث لطفلك إذا أجبرته على تناول طبقه بالكامل؟ اعرف الإجابة

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

س وج.. كل ما تريد معرفته عن محفوظ عبد الرحمن فى ذكرى رحيله

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 11 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة