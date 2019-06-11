رئيس جامعة بنها: انشاء الجامعة الأهلية بأرض العبور ونقل بعض البرامج الجديدة

القليوبية نيفين طه

أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، أنه تم وضع خطة عمل للإستثمار الأمثل للإنشاءات والمبانى الجديدة التابعة للجامعة بمدينة العبور، مشيرا الى أنه يجرى حاليا دراسة نقل بعض البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة لخدمة العملية التعليمية.

وأشار رئيس جامعة بنها،إلى أنه تم تشكيل لجنة من قيادات جامعة بنها السابقة والحالية لاستكمال الإجراءات اللازمة لإنشاء الجامعة الأهلية الجديدة بالعبور، مؤكد أن الجامعة الأهلية المزمع انشائها ستكون مملوكة بالكامل لجامعة بنها الحكومية وغير هادفة للربح، مضيفا أن الهدف من إنشاء هذه الجامعة الأهلية تقديم خدمة تعليمية وفقا لمعايير الجودة الدولية وبتكلفة مناسبة .

ومن المقرر أن تضم الجامعة الجديدة تخصصات وكليات غير نمطية مرتبطة بسوق العمل.

وأضاف رئيس جامعة بنها، أن لجنة من المجلس الاعلى للجامعات الخاصة والأهلية سوف تقوم قريبا بزيارة منشأت الجامعة بالعبور للتأكد من استكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدا لاستصدار القرار الجمهوري بإنشاء جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور.

ومن جانبه قال الدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم عقد لأول مرة اجتماع مجلس عمداء جامعة بنها في أرض الجامعة بالعبور بهدف اطلاع عمداء الكليات على ما جرى استكماله من منشآت الجامعة ومناقشة استغلالها بالصورة المناسبة في أسرع وقت ممكن.

وأضاف المغربي أن الجامعة وضعت إطار مؤسسي شامل لجميع برامجها الجديدة لخدمة سوق العمل، مشيرا إلى أن الجامعة بها برامج جدية تلبي الاتجاهات الحديثة وتتواكب مع تطوير التعليم مؤكدا اننا نسعى حاليا إلى اعتماد هذه البرامج دوليًا وإلحاق الطلاب الوافدين بها، وكذلك الإستفادة من منشآت الجامعة الجديدة بالعبور في دراسة البرامج الجديدة.