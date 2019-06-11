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رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال: برنامج إصلاحى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى للدول

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 11:53 ص
رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال: برنامج إصلاحى لتحقيق الاستقرار الاقتصادى للدول مؤتمر العمل الدولى
كتب محمود راغب

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قال ايرول كيريسبى، رئيس المنظمة الدولية لأصحاب الأعمال بجنيف - سويسرا، إن المنظمة تحتفل العام المقبل بمرور مائة عام على إنشائها، مستعرضا دورها كجهة لديها تمثيل دائم من خلال بعثة  مقرها نيويورك، وأنها تعتبر صوت القطاع الخاص دوليا ومحليا، حيث يعملون من خلال عدة محاور لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، لتنفيذ العهد الدولي للمهاجرين.

وقال كيريسبى، إن المنظمة تعمل من خلال برنامج إصلاحى تابع للأمم المتحدة يهدف إلى تحقيق الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى  للدول، مؤكدا أن هذا الدور يأتى من خلال الشراكات بين أصحاب الأعمال وممثلى القطاع الخاص والعام والتنسيق فيما بينهما بأساليب صحيحية.

وطلب كيريسبي، دعم مصر عربيا وإفريقيا كدولة وكرئيس للاتحاد الإفريقية للمنظمة كممثل لأصحاب الأعمال بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جانبها أكدت وزارة القوى العاملة على دور منظمة أصحاب الأعمال ودورها المؤثر فى منظومة العمل بين أطراف العمل الثلاث، مشددة على أن مصر سوف تكون داعمة للمنظمة فى طلبها في دعمها بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

جاء ذلك على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف،  بحضور رئيس الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر والسفير علاء يوسف مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف.

وقال رئيس الوفد المصرى المشارك بالمؤتمر، إننا نطلب دعم منظمة أصحاب الأعمال فى المرحلة المقبلة في منظمة العمل الدولية لترسيخ مبدأ الثلاثية "حكومات وأصحاب أعمال وعمال " داخل كافة اللجان الموجودة بالمنظمة، مشيرا إلى أن ذلك سيكون بطلب سيتم إرساله من بعثة جمهورية مصر العربية لدى المقر الأوروبي للأمم المتحدة بجنيف ليتم دراسته فى مجلس إدارة المنظمة فى الجلسة القادمة .

 

 


مؤتمر العمل الدولى

منظمه العمل الدوليه

جنيف

سويسرا

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