رئيس المجلس العسكرى التايلاندى يتولى رئاسة الوزراء رسميا بعد موافقة الملك

بانكوك (أ ش أ)

تولى رئيس المجلس العسكرى التايلاندى الجنرال برايوت تشان أوتشا رئاسة الوزراء، رسميا، بعد أن وافق الملك على تصويت البرلمان لصالح توليه المنصب بعد أكثر من شهرين من إجراء أول انتخابات تشريعية فى البلاد مند عام 2014 .

وذكرت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن تشان أوتشا انحنى لصورة الملك مها فاجيرالونجكورن خلال حفل أقيم فى مكتبه الحكومى اليوم لقبول التأييد الملكى له لمواصلة دوره كرئيس للوزراء.



وقد خدم تشان أوتشا كرئيس للوزراء منذ عام 2014، وقد تمكن من التغلب بسهولة على ثاناثورن جوانجرون روانجكيت، الوافد السياسى الجديد ذى الشخصية الجذابة، وذلك بأغلبية 500 صوت مقابل 244 صوتا فى اقتراع مشترك أجراه مجلسا البرلمان يوم الأربعاء الماضى.



الحفل



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حديث-رئيس-وزراء-تايلاند--للصحفيين



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رئيس-وزراء-تايلاند