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رئيس المجلس العسكرى التايلاندى يتولى رئاسة الوزراء رسميا بعد موافقة الملك

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 10:13 ص
رئيس المجلس العسكرى التايلاندى يتولى رئاسة الوزراء رسميا بعد موافقة الملك رئيس المجلس العسكرى التايلاندى برايوت تشان أوتشا
بانكوك (أ ش أ)

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تولى رئيس المجلس العسكرى التايلاندى الجنرال برايوت تشان أوتشا رئاسة الوزراء، رسميا، بعد أن وافق الملك على تصويت البرلمان لصالح توليه المنصب بعد أكثر من شهرين من إجراء أول انتخابات تشريعية فى البلاد مند عام 2014 .

وذكرت شبكة (ايه بى سى) الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن تشان أوتشا انحنى لصورة الملك مها فاجيرالونجكورن خلال حفل أقيم فى مكتبه الحكومى اليوم لقبول التأييد الملكى له لمواصلة دوره كرئيس للوزراء.


وقد خدم تشان أوتشا كرئيس للوزراء منذ عام 2014، وقد تمكن من التغلب بسهولة على ثاناثورن جوانجرون روانجكيت، الوافد السياسى الجديد ذى الشخصية الجذابة، وذلك بأغلبية 500 صوت مقابل 244 صوتا فى اقتراع مشترك أجراه مجلسا البرلمان يوم الأربعاء الماضى.

الحفل
الحفل

 

جانب-من-الحفل
جانب-من-الحفل

 

حديث-رئيس-وزراء-تايلاند--للصحفيين
حديث-رئيس-وزراء-تايلاند--للصحفيين

 

حفل-المصادقة-الملكية
حفل-المصادقة-الملكية

 

رئيس-وزراء-تايلاند
رئيس-وزراء-تايلاند

 

رئيس-وزراء-تايلاند-برايوت-تشان-أوتشا
رئيس-وزراء-تايلاند-برايوت-تشان-أوتشا

 


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