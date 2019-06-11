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رئيسة مجلس الشيوخ بكازاخستان تدعو أمين رابطة العالم الإسلامى لزيارة بلادها

الثلاثاء، 11 يونيو 2019 07:17 م
رئيسة مجلس الشيوخ بكازاخستان تدعو أمين رابطة العالم الإسلامى لزيارة بلادها د.العيسى يستقبل السفير ارين
كتب إسماعيل رفعت

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استقبل أمين عام رابطة العالم الإسلامى الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، فى مكتبه بالرياض، سفير جمهورية كازاخستان فى السعودية بيريك أرين والوفد المرافق له.

وسلّم السفير للعيسى رسالة من رئيسة مجلس الشيوخ الكازاخى داريغا نزارباييفا، تتضمن طلب المشاركة المشمولة بالدعوة، وطلب العيسى من السفير نقل تحياته إلى نزارباييفا، كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك واستعراض مجالات التعاون والتنسيق الثنائى.

ورحّب العيسى بالسفير أرين المعيّن حديثا، وتمنى له التوفيق فى عمله بالمملكة، مؤكداً حرص "الرابطة" على تعميق علاقاتها مع كل دول العالم، لتسهيل قيامها بواجبها وهو خدمة الإسلام والمسلمين.

 

 


مجلس الشيوخ بكازاخستان

رابطة العالم الإسلامى

عبدالكريم العيسى

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