خلى بالك..5 أطعمة مينفعش تاكلها لو مريض نقرس

كتبت نهير عبد النبى

النقرس من الأمراض المنتشرة وخصوصا بين كبار السن وهو عبارة عن التهاب وتورم شديد فى المفاصل والعضلات ويكون نتيجة تراكم بلورات اليورات فى المفاصل مما تسبب الالتهاب والألم.



النقرس

وحسب ما ذكره موقع health24 فهناك بعض الأطعمة التى يجب أن تبتعد عنها إذا كنت مريض نقرس وهى:

1:يجب تجنب تناول اللحوم الحمراء، حيث انها تحتوى على كمية كبيرة من البيورينات التى تسبب التهاب فى المفاصل والعضلات.

2:لحم الديك الرومى والأوز والحمام، تحتوى على بعض الخصائص الضارة لمرضى النقرس وتزيد من خطر الاصابة بالالتهابات.

3:الابتعاد عن المشروبات الغازية والعصائر الصناعية التى تحفز انتاج حمض اليوريك وتزيد من خطر الاصابة بمرض النقرس.



مريض نقرس

4: السبانخ، على الرغم انها تحتوى على الحديد والفيتامينات الضرورية لصحة الجسم إلا انها تحتوى على كمية عالية من البيورينات التى تسبب الاصابة بالنقرس.

5:الكبد، من أبرز أنواع الأطعمة التى تؤثر على صحة مرضى النقرس وتزيد من الألم والالتهاب وذلك لاحتوائه على نسبة عالية من حمض اليوريك.